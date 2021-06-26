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  4. Şaşkına çeviren an! Yetkili ''Burada olmaları felaket'' dedi, denizaslanı kapıdan içeri girdi

Şaşkına çeviren an! Yetkili ''Burada olmaları felaket'' dedi, denizaslanı kapıdan içeri girdi

26.06.2021 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şili'nin Bio Bio bölgesinde bir deniz aslanı bir kapıyı açtı ve röportajın ortasına dahil oldu. Bu hayvanların sahile kadar inmesini 'felaket' olarak niteleyen bir yetkiliye denizaslanının müdahalesi şaşkına çevirdi.

Şaşkına çeviren an! Yetkili ''Burada olmaları felaket'' dedi, denizaslanı kapıdan içeri girdi

3 binden fazla deniz aslanı, şiddetli rüzgarlardan ve katil balinalar gibi yırtıcılardan kaçmak için orta Şili'deki Bio Bio bölgesinde bir plajı ele geçirdi.

Katil balinalardan kaçan onlarca denizaslanı sahile çıkarken, bir denizaslanının röportaja dahil olması şaşkına çevirdi. ''Denizaslanlarının bu durumda olması bir felaket'' diyen yetkili tam o sırada denizaslanının müdahalesiyle karşılaştı. Hayvanı geldiği yere geri döndürmeye çalışan yetkili ne yaptıysa başarılı olamadı.

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Şili'nin dört bir yanında yaşayan kişiler denizaslanlarını görmek için sahile akın ediyor.

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MÜDAHALE EDEMİYORLAR

Şili’de denizaslanlarının doğal yaşam alanlarından uzaklaştırılması yasaklanmış durumda. Bu yüzden sahildeki denizaslanlarına herhangi bir müdahalede bulunulamıyor.


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