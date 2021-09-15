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  4. Şaşkına çeviren anlar! Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı

Şaşkına çeviren anlar! Fotoğraf çekiminde gelin ve damadı köpek kovaladı

15.09.2021 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’de, doğada düğün fotoğrafı ve klip çektiren Beyza Şimşek ile Çağlar Paliç'i, havalanan drona yönelen çoban köpeği kovaladı. Bu anlar, kameraya yansıdı.

Karadenizli müzisyen Çağlar Paliç ile Beyza Şimşek, Çamlıhemşin ilçesinde doğada düğün fotoğrafları çektirdi. Çat Kemer Köprüsü’ne çıkan çift, görüntü alan drona poz verdi. Bu sırada dron sesinden ürken çoban köpeği, köprüdeki çiftin üzerine doğru koşmaya başladı. Paniğe kapılan gelin, çığlık atıp kaçtı. Bu anlar, görüntü alan Memiş Ali Yazıcı’nın dron kamerasına yansıdı.

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Fotoğraf sanatçısı Memiş Ali Yazıcı, “Damat arkadaşım, hem söz yazarı hem de iyi bir solisttir. Yazdığı birçok şarkı var ve bunlardan bir tanesini düğün çekiminde söyledi. Ben de gün içindeki görüntüleri kullanarak bu şarkının çok anlamlı olabileceğini söyledim. Böylece hem evliliklerini hem de şarkıyı anlamlı kılacak olan bir klip çekmeye karar verdik. Tam o sırada köpek drona doğru koşarken gelinimiz de çığlıklar eşliğinde köprüde koşmaya başladı. Damat ve ben gelini sakinleştirmeye çalıştık. Hem doğası hem müziği hem de yaşadığımız macerasıyla eşsiz bir gündü” diye konuştu.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Rize
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oyle her onunuze gelen yere gitmeye kalkarsaniz hugun kopek kovalar yarın azgin adamlar.bugun kacarsin yarin kacamazsin.o yuzden bastigin yere saglam basmayi ogren emmmoglu

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