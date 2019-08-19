Şaşkına çeviren araştırma! Çocuğunuz erkek mi, olsun yoksa kız mı?

Bilim insanları bebeklerinin cinsiyetine ebeveynlerinin karar verebileceği yeni bir araştırma üzerinde çalışıyor. Buna göre bilim insanlarının üzerinde çalıştığı teknik, X'e Y kromozomunu taşıyan spermden ayırmanın yeni bir yolunu sunuyor.

İki cinsiyet kromozomunun ayırt edici gen aktivitesi, X içeren spermin yavaşlamasını sağlıyor. Erkek memelilerden çoğu hücre hem X hem de Y kromozomu içerir, ancak sperm gelişimi (spermatogenez) sırasında farklı hücrelere ayrılırlar.

Bu, bireysel bir spermin birini veya diğerini taşıyacağı, kız cinsiyetine sahip olmasını sağlayan bir X kromozomu ve erkek cinsiyetine sahip olmasını sağlayan bir Y kromozomu verecekleri anlamına geliyor.

Ses getirecek çalışma hakkında açıklama yapan Profesör Masayuki Shimada, 'Reseptör genlerinin iki cinsiyet kromozomu tarafından ayırt edici görünümü, X ve Y spermlerinin ayrılması için yeni ve potansiyel olarak oldukça faydalı bir metot için temel sağlar. Sığır, domuz ve farelerde erkek veya dişi seçimli olarak üretmeyi başardık. Bununla birlikte, bu yöntemin insan üreme teknolojisinde kullanımı şu anda şüpheli.'

Bununla birlikte bilim insanları, X ve Y spermlerini ayırmak için kullanılabilecek diğer prosedürlerin pahalı ve spermin DNA'sına zarar verme riskleri olduğunu ifade ediyorlar.

