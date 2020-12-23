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Şaşkına çeviren fotoğraflar! Bir daha bu şekilde uyumayacaksınız

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 23.12.2020 11:09 | Son Güncelleme:
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Şaşkına çeviren fotoğraflar! Bir daha bu şekilde uyumayacaksınız

Kozmetik ve güzellik uzmanı tarafından paylaşılan şok edici fotoğraflar, yan uyku pozisyonunuzun kırışıklıklara nasıl neden olduğunu ve bunları önlemenin altı yolunu gösteriyor.

İngiltere merkezli bir güzellik salonu DrMediSpa Clinics, kırışıklıkları önleyebileceğiniz altı yolu faydalı bir şekilde paylaştı.

UYURKEN KIRIŞIKLIKLARI NASIL ÖNLEYEBİLİRSİNİZ?

Doktor liderliğindeki ekip, yapabileceğiniz en iyi şeyin sırt üstü yatmak olduğunu söyledi. Instagram'da paylaşılan gönderide, '2012'de yapılan bir araştırma, yan uyku pozisyonunun 'kaz ayakları' ince çizgilerinde, ağız çevresindeki çizgilerde, alnın düzleşmesinde, nazofrontal açıda küntleşmeye, melolabial ve nazolabial kıvrımlarda artışa neden olabileceğini gösterdi' denildi.

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YASTIK KILIFI BİLE ÖNEMLİ

İkinci ipucu, 'ağırlığı eşit olarak dağıtmak' için konturlu bir yastık satın almak, üçüncüsü ise ipek veya satenden yapılmış bir yastık kılıfı almaktı. Ekip daha sonra geceleri retinol kullanılmasını tavsiye etti.

Dördüncü olarak, sabahları yüz masajı, basınç altındaki bölgelere kan akışını artırmaya yardımcı olabilir denildi. Beşinci ipucu her sabah duşta yüz egzersizleri yapılmasıydı. Altıncı ipucu ise, yeterince uyumak. Kırışıklıkları önlemek için 7-8 saat uyumak idealdir.

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Birçok kişi fotoğraflar karşısında şok oldu, biri şöyle dedi: 'Bana yollarını öğret !! Çok zor, her gece deniyorum!' Bir diğer kullanıcı da Bir başkası, 'sırt üstü uyumak uyku felcine neden oluyor' diyerek tartışmalı bir yorumda bulundu.

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