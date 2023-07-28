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  4. Şaşkına çeviren olay... Görüntüler Mersin'den: Evden tonlarca çöp çıkarıldı!

Şaşkına çeviren olay... Görüntüler Mersin'den: Evden tonlarca çöp çıkarıldı!

28.07.2023 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'de çevreye yayılan kötü kokular üzerine gidilen bir evden 10 ton çöp çıkarıldı. Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

Şaşkına çeviren olay... Görüntüler Mersin'den: Evden tonlarca çöp çıkarıldı!

Mersin'in Akdeniz ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 10 ton çöp çıkarıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Yeni Mahalle 5315 Sokak sakinleri, bir binanın zemin katındaki metruk evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle Belediyeye başvurdu.

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İhbar üzerine çalışma başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

Ekiplerin uzun uğraşlarıyla toplanan 10 tona yakın çöp, kamyonetlerle döküm alanına taşındı.

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Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çevreyi ve halk sağlığını korumak için çalışmaların devam edeceğini bildirdi. (AA)

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Mersin çöp

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