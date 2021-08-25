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  4. Şaşkına çeviren olay! Kadın kılığına giren adam arabayı böyle çaldı

Şaşkına çeviren olay! Kadın kılığına giren adam arabayı böyle çaldı

25.08.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Polonya'da peruk, mini etek ve topuklu ayakkabı ile kadın kılığına giren kimliği belirsiz şahıs, çaldığı araba ile kayıplara karıştı.

Polonya'nın güneybatısındaki Janowice Wielkie kasabasında alışılmışın dışında bir hırsızlık vakası meydana geldi.

ERKEK OLDUĞU ANLAŞILDI

Geçtiğimiz pazar günü arabasını park ettiği yerde bulamayan araç sahibi, polise haber verdi. Polis ekipleri, ihbarın ardından aracın park halinde olduğu yerde bulunan güvenlik kamerasına ait kayıtları inceledi. Görüntülerde, arabayı mini etekli bir kadının çaldığı görülürken, görüntüleri daha yakından inceleyen polisler söz konusu kişinin tanınmamak için kadın kılığına girmiş bir erkek olduğunu tespit etti.

Kafasına peruk takan, mini etek ve topuklu ayakkabı giyen hırsız, kapısını sorunsuz şekilde açtığı otomobil ile uzaklaştığı görüldü.

Polis, kılık değiştirmesine rağmen hırsızın kimliğini tespit ederek, 27 yaşındaki hırsızı gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılmayı bekleyen şahsın 5 yıl hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Polonya
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