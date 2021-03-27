Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl bedava kullanmışlar

Fethiye ilçesinde yer alan ve dünyaca tanınan Ölüdeniz'deki, 80'den fazla kelebek türünün yaşadığı Kelebekler Vadisi'ne tam ortasından dökülen şelale, yaklaşık 50 metrelik bir mesafe kat ettikten sonra denizle buluşuyor. Şelaleye, Babadağ eteklerindeki kırsal Faralya Mahallesi Güdürümsü mevkisindeki kaynaktan çıkarak gelen su, son dönemde azaldı. Yapılan incelemeler sonunda da kaynaktan şelaleye kadar olan yaklaşık 200 metrelik bölümde çok sayıda kaçak boru olduğu belirlendi.

33 YILDIR KAÇAK SU ÇEKMİŞLER

Valilik inceleme, savcılık soruşturma başlatırken, suyun azalmasındaki nedeninin tam 33 yıl öncesine dayandığı ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Faralya Mahallesi sakinleri, aralarında para toplayıp, 1988 yılında bölgeye su deposu yaptırdı. Kaçak yerleştirdikleri borularla da evlerine su çekti. Tarlalarını da buradan sulayan mahalle sakinlerinin ardından bölgedeki bazı otel, motel ve pansiyonlar da beton ya da plastik su depoları yerleştirip, kaynaktan su almaya başladı. Böylelilke tam 33 yıl boyunca 200 haneli, 568 kişi nüfuslu Faralya Mahallesi'ndeki evler ile işletmeler tarafından kaçak su kullanıldı.