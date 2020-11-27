Şaşkına çeviren soru: Ağdanızı erkekler yapsaydı ne hissederdiniz?

Mumsnet'te paylaşılan gönderi, kadınlar arasında tartışma yaşanmasına neden oldu. 'Güzellik salonunda size ağda yapan erkekler olsa ne hissederdiniz?' sorusuna birçok kadın orada “orada garip adamlar” istemeyecekleri söyledi.

'Erkek güzellik uzmanları ve ağda' başlıklı bir gönderide kadın, bir tarafının bunun erkek kadın doğum doktorundan ya da hemşireden farksız olmadığını ancak bir tarafının bikini bölgesinin erkek tarafından ağda yapılmasını doğru bulmadığını söyledi.

Kadının gönderisi kısa sürede birçok kadından yorum aldı. Kimi kadın erkeğin ağda yapmasının sorun olmayacağını, kimi kadın da bir erkeğin samimi bir işlem yapmasından mutlu olmayacaklarını dile getirdi.

'BİKİNİ BÖLGEMDE GARİP BİR ADAM İSTEMEM'

Biri aynı gönderiye şöyle yazdı: 'Erkekler tarafından özel prosedürler yapılmasını istemiyorum. Bunun gerekli olabileceğini kabul ediyorum örn. erkek doktor ama gerekli olmayan şeyler için değil. Gerekmedikçe orada garip adam istemiyorum.'

Bir başkası, güzellik uzmanının erkek olduğunu öğrenirsem randevularımı iptal ederim çünkü ben hemcinsimden bile utanıyorum' dedi, bir başka kadın da, 'Beni rahatsız etmezdi. Profesyonel olduklarından eminim' şeklinde cevap verdi.



