Yeni araştırma ortaya çıkardı! Daha az cinsellik, daha az ağda

Cosmetify tarafından yapılan bir araştırma, ikinci bir karantinaya girdiğimizden beri kadınların vücut kıllarına karşı tutumunun önemli ölçüde değiştiği ve neredeyse yarısının (yüzde 45) artık tıraş bıçağı ve ağda şeritleri gibi tüy alma ürünlerini satın almadığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte erkeklerin de üçte biri (yüzde 33) tıraş olmuyor.

Vücut kıllarının bu yeni bulunan kabulü, hayatlarımızda sosyalleşme eksikliğiyle bağlantılı olabilir.

PREZERVATİF SATIŞLARI DÜŞTÜ

Ünlü bir prezervatif şirketi de çiftlerin karantina süreci boyunca daha az cinsel ilişkiye girdiğini bu yüzden vücut tüylerini de tıraş etmediğini açıkladı. Prezervatif şirketi sahibi Laxman Narasimhan, Mart ayından itibaren çoğu pazarda prezervatif satışının düştüğünü söyledi.

Artık günlük olarak makyaj yapmıyor olsak da, insanlar Zoom toplantılarında daha iyi görünmek için yeni ürünleri çevrimiçi olarak almayı seçtikleri için güzellik hala büyük bir moral yükseltici.



