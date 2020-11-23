KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. AŞK - CİNSELLİK
  4. Yeni araştırma ortaya çıkardı! Daha az cinsellik, daha az ağda

Yeni araştırma ortaya çıkardı! Daha az cinsellik, daha az ağda

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını güzellik rutinlerini de etkiledi. Yapılan araştırmalara göre kadınların yüzde 45'i artık ağda ve tıraş bıçağı satın almıyor. Prezervatif şirketinin yaptığı araştırmaya göre de seks yaşamı eskisi gibi değil.

Yeni araştırma ortaya çıkardı! Daha az cinsellik, daha az ağda

Cosmetify tarafından yapılan bir araştırma, ikinci bir karantinaya girdiğimizden beri kadınların vücut kıllarına karşı tutumunun önemli ölçüde değiştiği ve neredeyse yarısının (yüzde 45) artık tıraş bıçağı ve ağda şeritleri gibi tüy alma ürünlerini satın almadığını ortaya çıkardı. Bununla birlikte erkeklerin de üçte biri (yüzde 33) tıraş olmuyor.

Vücut kıllarının bu yeni bulunan kabulü, hayatlarımızda sosyalleşme eksikliğiyle bağlantılı olabilir.

PREZERVATİF SATIŞLARI DÜŞTÜ

Ünlü bir prezervatif şirketi de çiftlerin karantina süreci boyunca daha az cinsel ilişkiye girdiğini bu yüzden vücut tüylerini de tıraş etmediğini açıkladı. Prezervatif şirketi sahibi Laxman Narasimhan, Mart ayından itibaren çoğu pazarda prezervatif satışının düştüğünü söyledi.

Artık günlük olarak makyaj yapmıyor olsak da, insanlar Zoom toplantılarında daha iyi görünmek için yeni ürünleri çevrimiçi olarak almayı seçtikleri için güzellik hala büyük bir moral yükseltici.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama... Füze gibi fırladı! Timsahın öğle yemeği oluyordu ama...
Milyonlarca kişi kullanıyor! Cinsel içerikli yazışma yapanları korkutacak uyarıMilyonlarca kişi kullanıyor! Cinsel içerikli yazışma yapanları korkutacak uyarı
Kimse bu kadar kolay olabileceğini tahmin bile edemezdi!Kimse bu kadar kolay olabileceğini tahmin bile edemezdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda
Mehmet Şef gözyaşlarına boğuldu! MasterChef'te duygusal veda
Usta sanatçıdan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu
Usta sanatçıdan üzücü haber! Sosyal medyadan duyurdu
Olay sözler! Paylaşıp hemen sildi
Olay sözler! Paylaşıp hemen sildi
Koronayı yenen ünlü oyuncu setlere döndü!
Koronayı yenen ünlü oyuncu setlere döndü!
Yasak Elma'ya bomba transferler! Yeni dönem başlıyor
Yasak Elma'ya bomba transferler! Yeni dönem başlıyor
Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...
Bir Başkadır'ın Rukiye'si bakın kiminle sevgili...
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
Oturma odasında doğum yaptı, çocukları da izledi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kazaklar elbise, taytlar pantolon! Evdeki eski kıyafetleri yenilemek için 5 ipucu
Kazaklar elbise, taytlar pantolon! Evdeki eski kıyafetleri yenilemek için 5 ipucu
O anı ölümsüzleştirdi! Doğum yaptığı kare...
O anı ölümsüzleştirdi! Doğum yaptığı kare...
Hangi kadının başına gelmedi ki? Krem sürmek...
Hangi kadının başına gelmedi ki? Krem sürmek...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meğer bu kadar kolaymış! Bir lokması bile cinsel gücü artırmaya yetiyor
Bir lokması bile cinsel gücü artırmaya yetiyor
Milyonlarca kişi kullanıyor! Cinsel içerikli yazışma yapanları korkutacak uyarı
Milyonlarca kişi kullanıyor! Cinsel içerikli yazışma yapanları korkutacak uyarı
İki dakikada evliliği kurtarmanın yolları
İki dakikada evliliği kurtarmanın yolları
Erkekler kadınlardan ne bekler?
Erkekler kadınlardan ne bekler?
Seks sırasında ses çıkarıyor musunuz? Gürültülü seks yapanlar...
Seks sırasında ses çıkarıyor musunuz? Gürültülü seks yapanlar...
Yatak odasında yeni moda: Seks oyunları!
Yatak odasında yeni moda: Seks oyunları!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.