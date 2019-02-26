KADIN

Şaşkına çeviren temizlik yöntemi! Kireç problemine prezervatifli çözüm

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | 26.02.2019 15:31 | Son Güncelleme

'Eğer musluklarınızı kireçten arındırmak istiyorsanız, prezervatiften yardım alabilirsiniz.' Bu sözler, tuhaf temizlik çözümüyle sosyal medyada ses getiren, sık sık temizlik ipuçlarını paylaşmasıyla bilinen Sophie Hinchliffe'e ait. İşte Bayan Hinch adıyla da bilinen Sophie'nin ilginç kireç gideren çözümü.

Şaşkına çeviren temizlik yöntemi! Kireç problemine prezervatifli çözüm

Ev temizliği konusunda prezervatiflerin çok kullanışlı olabileceğini biliyor muydunuz? Sadece yatak odasında işe yaradığı bilinse de Sophie Hinchliffe, onu musluktaki kireçlerden kurtulmak için kullanıyor.

6

Prezervatifin içine beyaz sirke koyup bir gece bekletilmesini öneren kadın bulduğu çözümle sosyal medyanın dikkatini çekti.

4

Paylaştığı gönderinin altına, ''ne kadar işe yarayacağından emin değildim ama sonuç pırıl pırıl'' yazan kadının tuhaf çözümünü ise birçok kişi prezervatif ve balon ile denemiş. Ve sonuç karşısında olumlu sonuçlar aldıklarını da not düşmüşler.

6

Facebook'ta kendi adına kurulan 'temizlik ipuçları' sayfasında sık sık tuhaf öneriler sunan Sophie'yi Instagram'da 2 milyona yakın kişi takip ediyor.

3

Kendini temizlik hastası olarak tanımlayan ve temizlik ipuçlarını içeren bir de kitap yazan genç kadın için bazı alışveriş merkezlerinin deterjan reyonunda stant bile açılmış.

Evde fön nasıl çekilir?


Karayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştularKarayolunda şaşırtan görüntü! Dört nala koştular
Hijyenik pedin bu kullanımını daha önce hiç görmedinizHijyenik pedin bu kullanımını daha önce hiç görmediniz
Tıkanan lavaboyu açmanın en doğal yolu Tıkanan lavaboyu açmanın en doğal yolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
temizlik ipuçları prezervatifli kireç çözümü

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Tıkanan lavaboyu açmanın en doğal yolu

Tıkanan lavaboyu açmanın en doğal yolu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Tülleri yıkarken 2 kaşık şeker ekleyin bakın neler oluyor

Tülleri yıkarken 2 kaşık şeker ekleyin bakın neler oluyor

Bir derdi daha bitiyoruz: Duşakabindeki su lekeleri nasıl çıkar?

Bir derdi daha bitiyoruz: Duşakabindeki su lekeleri nasıl çıkar?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıyafetlerin ömrünü uzatmanın yolları

Hijyenik pedin bu kullanımını daha önce hiç görmediniz

Mutfak lavabosundaki tıkanıklığı açmanın hızlı ve ucuz yolları

Tıkanan lavaboyu açmanın en doğal yolu

Bu işin şakası yok! Tuvaletinize ve lavabolarınıza bunları atmayın

Masum görünebilir ama bakın neye yol açıyor

Kıyafetler ne sıklıkta yıkanmalı? İç çamaşırını her kullanımdan sonra, sütyeninizi ise...

Tembel olmayın! Kullandıktan hemen sonra...

Bu yöntemler sayesinde temizlik yapmaktan zevk alacaksınız!

Bu yöntemler sayesinde temizlik yapmaktan zevk alacaksınız!

Gardırop detoksuna hazır mıyız?

Gardırop detoksuna hazır mıyız?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.