Şaşkına çeviren temizlik yöntemi! Kireç problemine prezervatifli çözüm

Ev temizliği konusunda prezervatiflerin çok kullanışlı olabileceğini biliyor muydunuz? Sadece yatak odasında işe yaradığı bilinse de Sophie Hinchliffe, onu musluktaki kireçlerden kurtulmak için kullanıyor.

Prezervatifin içine beyaz sirke koyup bir gece bekletilmesini öneren kadın bulduğu çözümle sosyal medyanın dikkatini çekti.

Paylaştığı gönderinin altına, ''ne kadar işe yarayacağından emin değildim ama sonuç pırıl pırıl'' yazan kadının tuhaf çözümünü ise birçok kişi prezervatif ve balon ile denemiş. Ve sonuç karşısında olumlu sonuçlar aldıklarını da not düşmüşler.

Facebook'ta kendi adına kurulan 'temizlik ipuçları' sayfasında sık sık tuhaf öneriler sunan Sophie'yi Instagram'da 2 milyona yakın kişi takip ediyor.

Kendini temizlik hastası olarak tanımlayan ve temizlik ipuçlarını içeren bir de kitap yazan genç kadın için bazı alışveriş merkezlerinin deterjan reyonunda stant bile açılmış.

Evde fön nasıl çekilir?



