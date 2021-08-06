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  4. Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı

Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı

06.08.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Portekiz'de yaşanan akılalmaz olayda doğum yapan bir kadının koltuk altındaki kitleden süt gelmeye başladı. İngiltere'deki bir tıp dergisinde yayımlanan vakanın iyi huylu olduğu belirtilirken kadına polimasti teşhisi konuldu.

Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı

Portekiz'de bir kadının, doğumdan sonra koltuk altında bir kitle oluştuğu ve kitleden süt geldiği ifade edildi.

The New England Journal of Medicine isimli hakemli tıp dergisinde 29 Temmuz'da yayımlanan vaka raporuna göre, 26 yaşındaki kadın doğumdan iki gün sonra hastaneye başvurdu ve sağ koltuk altında ağrı hissettiğini söyledi.

Doktorlar bölgeyi incelediklerinde koltuk altında yuvarlak bir kitle buldular. Lizbon'daki Santa Maria Hastanesi’nden doktorlar, kitleye "bastırdıklarında beyaz bir akıntı geldiğini" fark etti.

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BİRDEN FAZLA MEME DOKUSU BULUNUYOR

Muayenenin ardından kadına polimasti veya daha fazla bilinen adıyla aksesuar meme teşhisi kondu. Bu teşhis, vücutta fazladan meme dokusunun varlığı anlamına geliyor. Mayo Clinic'e göre, bu durum kadınların yüzde iki ila altısını etkiliyor.

Doktorlar kadına yaşadığı durumun zararsız olduğunu garanti verdiler ancak polimastili hastaların meme kanseri için rutin taramalarını yaptırmaları oldukça önemli.

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Portekiz
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