HABER

Satanistlerden Netflix ve Warner Bros'a 50 milyon dolarlık dava

10.11.2018 12:20 | Son Güncelleme

Satanist Tapınak adlı grup, Netflix'in yeni dizisi The Chilling Adventures of Sabrina'da (Sabrina'nın Tüyler Ürpertici Maceraları) cadı kabilesinin taptığı bir şeytani figürün, taptıkları Baphomet (şeytanı sembolize eden put) heykelinden çalındığı iddiasıyla dava açtı.

Satanistlerden Netflix ve Warner Bros'a 50 milyon dolarlık dava

ABD'de satanistlerden oluşan bir grup, dijital film ve dizi platformu Netflix ve Warnerbros'un ortak yapımı The Chilling Adventures of Sabrina (Sabrina'nın Tüyler Ürpertici Maceraları) dizisi nedeniyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Satanist Tapınak isimli grup, dizide yer alan tanrı figürün kendi heykelleri olan Baphomet'ye (şeytanı sembolize eden put) benzediğini ve telif haklarının çalındığını öne sürdü.

Şikayet konusu heykel, dizideki cadı kabilesinin taptığı şeytani Kara Lord'a ait. Yamyamlık ve tapınmaya zorlama, kabilenin ibadet biçimlerinden biri.

Satanist Tapınak da, üyelerinin dizideki kabileye ithafen, "şeytani düşmanlarla" bağdaştırıldığı görüşünde.

'Baphonet'yi karaladılar'

Tapınak'ın kurucularından Lucien Greaves, Twitter'da dizideki figür ve Baphomet'nin yan yana fotoğrafını "Karşılaştırmanız için" notuyla paylaştı. Greaves, dizinin tanrıları Baphonet'yi de "karaladığını" yazdı.

https://twitter.com/LucienGreaves/status/1057418640243466242

Satanist Tapınak, internet kampanyasından topladıkları parayla Oklahoma'ya keçi başlı tanrı figürü Baphomet'yi dikmişti.

ABD'de 2012'de kurulan grup "kilise ile devlet işlerinin ayrılması" için çalışmalar yürüttüğünü söylüyor ve Şeytanı "keyfi güç kullanımının karşıtı" olarak görüyor.

Doğaüstü bir şeytana inanmadığını vurgulayan grup, "insanlar arasında iyilik, cömertlik ve empatiyi yaymak istediklerini" söylüyor.

Tapınak'ın kurucularından Lucien Greaves, Baphomet ile birlikte.

Grubun ülkede 15 resmi tapınağı var.

Netflix'in yeni 10 bölümlük dizisi The Chilling Adventures of Sabrina dizisi ise yarı cadı yarı insan Sabrina Spellman'ın etrafında geçiyor.

Çizgi romandan uyarlanan karakter, 1996-2003 yılları arasında yayımlanan Sabrina dizisiyle Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.

Sabrina

Netflix'in uyarlaması ise bizim bildiğimiz Sabrina'dan çok daha karanlık bir arka planda geçiyor.

Öğrenci yakınları, kavgayı ayırmaya çalışan müdür vekilini dövdüÖğrenci yakınları, kavgayı ayırmaya çalışan müdür vekilini dövdü
Uyuşturucu şüphelisi muhabire, 'Seni seviyorum bekle' diye bağırdıUyuşturucu şüphelisi muhabire, 'Seni seviyorum bekle' diye bağırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Adana'da esrarengiz olay! Kıl payı kurtuldu

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Atatürk'ün yemek isteyip de yiyemediği son yemek!

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü oyuncular Söz dizisine transfer oldu! Söz'de 'Konsey' üyeleri kimler?

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Ünlü futbolcu kafası ve cinsel organı kesilerek öldürülmüştü! Cinayette yeni detaylar ortaya çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli olmaya başladı

İlginizi Çekebilir

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

İzmir'de doktorları şoke eden olay! Ameliyata alındı ama...

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

3 erkek, 4 kadın! İlişkiye girerken basıldılar

Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri

Shipton Ana'nın tüyler ürperten kehanetleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Vatandaşların suçüstü yakaladığı hırsızdan ilginç savunma

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Park halindeki araçlara çarpan 'alkollü sürücü' polisi ikna etmeye çalıştı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

5 erkekle zorla ilişkiye girdi! Tarikat şeyhinden 'pes' dedirten savunma

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İnanılmaz olay! ''Cenazemizi gönderin cenazenizi alın''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.