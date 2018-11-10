Satanistlerden Netflix ve Warner Bros'a 50 milyon dolarlık dava

ABD'de satanistlerden oluşan bir grup, dijital film ve dizi platformu Netflix ve Warnerbros'un ortak yapımı The Chilling Adventures of Sabrina (Sabrina'nın Tüyler Ürpertici Maceraları) dizisi nedeniyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Satanist Tapınak isimli grup, dizide yer alan tanrı figürün kendi heykelleri olan Baphomet'ye (şeytanı sembolize eden put) benzediğini ve telif haklarının çalındığını öne sürdü.

Şikayet konusu heykel, dizideki cadı kabilesinin taptığı şeytani Kara Lord'a ait. Yamyamlık ve tapınmaya zorlama, kabilenin ibadet biçimlerinden biri.

Satanist Tapınak da, üyelerinin dizideki kabileye ithafen, "şeytani düşmanlarla" bağdaştırıldığı görüşünde.

'Baphonet'yi karaladılar'

Tapınak'ın kurucularından Lucien Greaves, Twitter'da dizideki figür ve Baphomet'nin yan yana fotoğrafını "Karşılaştırmanız için" notuyla paylaştı. Greaves, dizinin tanrıları Baphonet'yi de "karaladığını" yazdı.

https://twitter.com/LucienGreaves/status/1057418640243466242

Satanist Tapınak, internet kampanyasından topladıkları parayla Oklahoma'ya keçi başlı tanrı figürü Baphomet'yi dikmişti.