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  4. Satırlı saldırgan ve kız arkadaşı hastaneyi birbirine kattı

Satırlı saldırgan ve kız arkadaşı hastaneyi birbirine kattı

20.12.2021 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'da hastanedeki güvenlik görevlilerine satırla saldıran ve sağlık çalışanlarına hakarette bulunan Tolga İdik ile kız arkadaşı Elif Özdin gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdik tutuklanırken, Özdin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Satırlı saldırgan ve kız arkadaşı hastaneyi birbirine kattı

Olay, sabah saatlerinde Dalaman Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Hastanede tedavisi süren kız arkadaşı Elif Özdin'i görmesine izin verilmediğini ileri süren Tolga İdik, yanında getirdiği satırla dehşet saçtı.

GÖZALTINA ALINACAĞI SIRADA KIZ ARKADAŞI DA MAKASLA SALDIRDI

Sağlık çalışanlarına hakaret eden İdik'in güvenlik görevlilerine de satırla saldırması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine hastaneye sevk edilen gelen polis ekipleri, İdiz'e kelepçe takacağı sırada kız arkadaşı Elif Özdin müşahede odasından aldığı makasla çevresindekilere saldırmaya çalıştı. Olay sırasında iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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SATIRLI SALDIRGAN TUTUKLANDI

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İdik tutuklanırken, Özdin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)

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