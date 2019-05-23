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Savarona'daki tarihi piyano Hacettepe'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 11:13 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarınca, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona yatında bir dönem kullanılan beyaz piyano restore edilerek, üniversiteye kazandırıldı - Rektör Prof. Dr. Haluk Özen: - "Piyanonun restorasyonu bir hayli emek aldı. Milli Mücadele'nin 100. yılına denk geleceğini ve bu tarihte ortaya çıkaracağımızı düşünmemiştik. Konservatuvarın yeni binasına, cumhuriyete tanıklık eden bu eseri kazandırmaktan mutluyuz" - Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Munzur: - "Yepyeni bir piyano oldu. Piyanonun onarımı bir yıla yakın sürdü ve en güzel şekilde restorasyonu tamamlandı"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarınca, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona yatında bir dönem kullanılan ancak bir süredir atıl durumda bulunan beyaz piyano restore edilerek, üniversiteye kazandırıldı.

Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim ve Heykel Müzesi deposunda bulunan ve konservatuvar tarafından restore edilen tarihi piyanoya ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Piyanonun durumuyla ilgili 3 yıl önce bilgi aldığında çok heyecanlandığını ve hemen çalışmalara başlandığını anlatan Özen, "Piyanonun restorasyonu bir hayli emek aldı. Milli Mücadele'nin 100. yılına denk geleceğini ve bu tarihte ortaya çıkaracağımızı düşünmemiştik. Konservatuvarın yeni binasına, cumhuriyete tanıklık eden bu eseri kazandırmaktan mutluyuz. Çok anlamlı ve değerli bir eser. Bugün değeri bir kat daha fazla." dedi.

Başta Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Munzur olmak üzere konservatuvarın öğretim üyelerinden Levent Kuterdem, Binnur Ekber ve Burak Tüzün ile piyanonun 19 Mayıs günü ses vermesine özen gösterdiklerini belirten Özen, "Birliktelik ve heyecan olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu eseri, geleceğe ve üniversitemize kazandırdığımız için çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.

Rektör Özen, "Güzel bir iş oldu. Burası Atatürk'ün kurduğu bir okul. Her şey birbirini tamamlıyor." diye konuştu.

Konservatuvar bünyesinde piyano ve yaylı çalgılar atölyeleri de bulunduğunu belirten Özen, burada keman, viyola gibi çalgıların onarıldığını ve üretildiğini bildirdi.

- "Piyanonun onarımı bir yıla yakın sürdü"

Metin Munzur ise Prof. Dr. Levent Kuterdem ile daha önce konservatuvarda atıl durumda olan birçok kuyruklu piyanoyu onararak yeniden ayağa kaldırdıklarını söyledi.

Müze deposundaki piyanoyu, gerekli prosedürlerin ardından konservatuvara kazandırdıklarını dile getiren Munzur, "Bu konuda bizlere güvenerek destek olan Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Ayşegül Canan Ortakçı'ya da teşekkürlerimizi borç biliriz." dedi.

Munzur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerekli araştırmaların ardından derhal Rektörümüz Haluk hocamı aradım. Girişimde bulunduğumuzu belirterek, izin aldım. O da çok büyük heyecan ve mutluluk duydu. Bize çok büyük destek oldu ve onarılmasını sağladı. Kendisine teşekkür ediyoruz."

Piyanonun sağlıklı ortamlarda korunabilmesi ve düzenli bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Munzur, bu konuda olukça titiz davrandıklarını da belirtti.

- "Tarihi değerlerimize sahip çıkmak hepimizin görevi"

Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi ve Hacettepe Senfoni Orkestrası Şefi Doç. Dr. Burak Tüzün de tarihi piyanonun üniversiteye kazandırılmasından mutlu olduklarını söyledi.

Tüzün, "Bunlar bizim tarihimizin belli başlı unsurları. Bunlara sahip çıkmak hepimizin görevi." değerlendirmesinde bulundu.

- Beyaz piyanonun tarihe tanıklığı

Türkiye, Savarona yatını 1938'de İngiltere'den satın aldı. Mart 1938'de Türk bayrağı çekilen Savarona, iki ay sonra bazı döşemeleri yenilendikten sonra, Atatürk'ün hastalığının ilerlediği dönemde İstanbul'a getirildi.

Atatürk'ün Savarona'da geçirdiği altı hafta boyunca yatta, kabine toplantıları düzenlendi, Romanya Kralı Carol da dahil olmak üzere önemli konuklar ve devlet başkanları ağırlandı.

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