Savarona'daki tarihi piyano Hacettepe'de

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarınca, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona yatında bir dönem kullanılan ancak bir süredir atıl durumda bulunan beyaz piyano restore edilerek, üniversiteye kazandırıldı.

Rektör Prof. Dr. Haluk Özen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim ve Heykel Müzesi deposunda bulunan ve konservatuvar tarafından restore edilen tarihi piyanoya ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Piyanonun durumuyla ilgili 3 yıl önce bilgi aldığında çok heyecanlandığını ve hemen çalışmalara başlandığını anlatan Özen, "Piyanonun restorasyonu bir hayli emek aldı. Milli Mücadele'nin 100. yılına denk geleceğini ve bu tarihte ortaya çıkaracağımızı düşünmemiştik. Konservatuvarın yeni binasına, cumhuriyete tanıklık eden bu eseri kazandırmaktan mutluyuz. Çok anlamlı ve değerli bir eser. Bugün değeri bir kat daha fazla." dedi.

Başta Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Munzur olmak üzere konservatuvarın öğretim üyelerinden Levent Kuterdem, Binnur Ekber ve Burak Tüzün ile piyanonun 19 Mayıs günü ses vermesine özen gösterdiklerini belirten Özen, "Birliktelik ve heyecan olmadan hiçbir şey olmuyor. Bu eseri, geleceğe ve üniversitemize kazandırdığımız için çok şanslıyız." ifadelerini kullandı.