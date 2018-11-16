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Savaş mağduru çocukların protez mutluluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 14:46 | Son Güncelleme

Ülkelerindeki iç savaşta düzenlenen saldırılar nedeniyle uzuv kaybı yaşayan Suriyeli 3 çocuk, Hatay'da Ortez-Protez Merkezi'nde takılan protezlerle yeniden yürümenin mutluluğunu yaşadı - Halep'teki bombalı saldırıda sağ kol ve bacağını kaybeden 15 yaşındaki Hamit Cesir: - ''Bu anı çok bekledim. Artık arkadaşlarımla dışarıya rahatça çıkabileceğim ve top oynayabileceğim"

Suriye'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu uzuv kaybı yaşayan 3 çocuk, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Ortez-Protez Merkezi sayesinde proteze kavuştu.

Suriye'deki iç savaşta el ve bacaklarını kaybeden çocuklar, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü ile Relief International iş birliğiyle 2013 yılında Reyhanlı ilçesinde açılan merkezde takılan protezlerle yeniden ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşadı.

Halep'teki bombalı saldırıda sağ kol ve bacağını kaybeden 15 yaşındaki Hamit Cesir, AA muhabirine, 2 yıldır protez hayali kurduğunu söyledi.

Halep'te iki yıl önce savaş uçaklarından atılan bombaların evlerine isabet ettiğini anlatan Cesir, "Ben ağır yaralandım. Patlamanın etkisiyle sağ kolumu ve sağ bacağımı kaybettim, çok şükür ailemden başka kimseye bir şey olmadı. Suriye'de protez ihtiyacımı karşılayamadığım için Hatay'a geldim.'' dedi.

Reyhanlı'da açılan merkeze bir ay önce müracaat ettiğini anlatan Cesir, ''Bizimle çok ilgilendiler, uzun zaman sonra ayağa kalmak çok heyecan verici ve mutluyum. Herkese çok teşekkür ederiz. Bu anı çok bekledim. Artık arkadaşlarımla birlikte dışarıya rahatça çıkabileceğim ve top oynayabileceğim. Protezimin takılmasında emekleri olanlara teşekkür ederim.'' diye konuştu.

Cesir, ilerleyen günlerde de sağ koluna protez takılacağını dile getirdi.

Halep'te 1,5 yıl önce savaş uçaklarından atılan bombalar sonucu iki bacağını kaybeden 11 yaşındaki Abdullaziz Ahmet de yeniden yürümenin büyük mutluluk olduğunu belirtti.

Şam'da 5 yıl önce savaş uçaklarının hedefi olan evlerinde enkazın altında kalan 7 yaşındaki Reyan Mühiddin de iki bacağına takılan protezlerin sevincini yaşadı.

- "Çocukların sevinçlerine ortak oluyoruz"

Merkezde çocukların protezlerinden sorumlu Luai Alhallak, savaş sonucu engelli kalan çocukların yardımına koştuklarını belirtti.

Reyhanlı'ya ailesiyle gelen uzuv kaybı yaşayan çocukların merkezlerine müracaat ettiklerini söyleyen Alhallak, şunları kaydetti:

''Çocuklarımızın gerekli ölçümleri ve testleri yapıldıktan sonra protezlerin yapım aşamasına geçiliyor. Yaş ve bedenlerinin durumlarına göre protezlerin takılma işlemi ortalama bir ay sürüyor. Protezlerin uyumu için fizik tedavi uygulanıyor. Merkezimiz kurulduğundan bu yana takılan protez sayısı da bin 400 oldu.''

Relief International Türkiye Ülke Direktörü Andrea Patterson, mülteci çocukların sağlık sorunlarına karşı savunmasız olduğunu belirterek, onlara verilen desteğe yardımcı olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

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