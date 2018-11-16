Savaş mağduru çocukların protez mutluluğu

Suriye'de rejim güçlerinin saldırıları sonucu uzuv kaybı yaşayan 3 çocuk, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Ortez-Protez Merkezi sayesinde proteze kavuştu.

Suriye'deki iç savaşta el ve bacaklarını kaybeden çocuklar, Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü ile Relief International iş birliğiyle 2013 yılında Reyhanlı ilçesinde açılan merkezde takılan protezlerle yeniden ayağa kalkmanın mutluluğunu yaşadı.

Halep'teki bombalı saldırıda sağ kol ve bacağını kaybeden 15 yaşındaki Hamit Cesir, AA muhabirine, 2 yıldır protez hayali kurduğunu söyledi.

Halep'te iki yıl önce savaş uçaklarından atılan bombaların evlerine isabet ettiğini anlatan Cesir, "Ben ağır yaralandım. Patlamanın etkisiyle sağ kolumu ve sağ bacağımı kaybettim, çok şükür ailemden başka kimseye bir şey olmadı. Suriye'de protez ihtiyacımı karşılayamadığım için Hatay'a geldim.'' dedi.

Reyhanlı'da açılan merkeze bir ay önce müracaat ettiğini anlatan Cesir, ''Bizimle çok ilgilendiler, uzun zaman sonra ayağa kalmak çok heyecan verici ve mutluyum. Herkese çok teşekkür ederiz. Bu anı çok bekledim. Artık arkadaşlarımla birlikte dışarıya rahatça çıkabileceğim ve top oynayabileceğim. Protezimin takılmasında emekleri olanlara teşekkür ederim.'' diye konuştu.