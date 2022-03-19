Savaş mağduru kadın ve çocuklar Türkiye’de! "Kalbimin yarısını Kiev'de bıraktım"

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından yaşadığı şehir bombaların hedefi olan Ukraynalı Milana Karalenka, eşini savaşın ortasında bırakmanın üzüntüsünü yaşıyor. Savaşın başlamasının ardından bir süre evlerinde ve sığınaklarda kalanların Ukrayna'dan tahliyeleri sürüyor.

Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan Ukraynalı kafileler otobüslerle Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

Ukraynalılar Türkiye'de genellikle İstanbul'daki Türk arkadaşlarının yanına ve Antalya'da daha önce tatil için geldikleri otellere yerleşiyor.

"SAVAŞIN ACI YÜZÜNÜ GÖRDÜM"

Alanya'daki arkadaşlarının yanına gitmek üzere "Steven" ve "Ceysi" adlı kedileriyle Türkiye'ye giriş yapan 29 yaşındaki Milana Karalenka, savaşın acı yüzünü gördüğünü söyledi.

Kiev'de doğup büyüdüğünü ancak savaş nedeniyle çok sevdiği şehrinden ayrılmak zorunda kaldığını anlatan Karalenka, "Soğuk bir şubat sabahı eşim beni uyandırarak savaşın başladığını haber verdi, inanamadım. Ardından her yerden ateş, bomba ve uçak sesleri duyduk, çok korktuk ve ne yapabileceğimizi düşündük. Daha sonra Kiev'de güvenli bir yere gitmeye çalıştık ama çok riskliydi çünkü her yer ateş altındaydı. Biz de şehirden ayrılmaya karar verdik. Kadınlar ve çocuklar olarak Kiev'den ayrılarak güvenli yerlere doğru geldik." dedi.

"KALBİMİN YARISINI KİEV'DE BIRAKTIM"

Karalenka, eşi ve yakınlarının ülkelerinde savaştığını, bundan büyük endişe ve üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Savaşta her iki taraftan da çok sayıda insanın öldüğünü belirten Karalenka, "Kalbimin yarısını Kiev'de bıraktım. Umarım en kısa sürede savaş biter ve eşime kavuşurum. Birçok arkadaşımı savaşta kaybettim. Siviller de ölüyor. 18 yaşından büyük erkekler savaşıyor, arkadaşlarımın eşleri vefat etti. Kadınlar, erkekler, çocuklar birçok arkadaşlarımız öldü." diye konuştu.

Karalenka, sürekli iki ülkenin devlet yetkililerinin yaptığı açıklamaları telefondan takip ettiğini aktararak, "Ortada büyük bir kriz var. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çok iyi bir başkan ve bu kriz için çözüm arıyor. Türkiye'de ortak bir toplantı yapıldı ama bir an önce krizin çözülmesi gerekiyor. Çünkü savaşta çocuklar, kadınlar, erkekler ölüyor." ifadelerini kullandı.



