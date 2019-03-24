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Savaştan kaçıp madalyaya koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:25 | Son Güncelleme

AFGANİSTAN'daki iç savaşta babalarını kaybettikten sonra Manisa'da yaşayan amcalarının yanına sığınan Hamed Navabi (12) ve ağabeyi Sarajuddin Navabi (14), antrenör Ömer Rona'nın teşvikiyle başladıkları güreşte kısa sürede büyük başarılara imza attı.

Savaştan kaçıp madalyaya koştular

Cemil SEVAL- Erhan KASIRGA/MANİSA, (DHA)- AFGANİSTAN'daki iç savaşta babalarını kaybettikten sonra Manisa'da yaşayan amcalarının yanına sığınan Hamed Navabi (12) ve ağabeyi Sarajuddin Navabi (14), antrenör Ömer Rona'nın teşvikiyle başladıkları güreşte kısa sürede büyük başarılara imza attı. Navabi kardeşlerin tek hayali kendilerine sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup ay- yıldızlı formayla mindere çıkmak.
Afganistan'da doğan ve 4 yıl önce babalarını iç savaşta kaybettikten sonra İran'a giden Hamed Navabi ve Sarajuddin Navabi kardeşler, ardından Türkiye'ye gelerek Manisa'daki amcalarının yanına sığındı. Hamed ve Sarajuddin, savaş acısı ve zorlu yolculuğun ardından mutlulukla başarıyı Türkiye'de buldu. Manisa'da Hafsa Sultan Ortaokulu'nda eğitimlerine devam eden Navabi kardeşler, yeteneklerini keşfeden güreş antrenörü Ömer Rona tarafından güreşe teşvik edildi.
Ömer Rona'nın desteğiyle bu spor dalına yönelen iki kardeş, kısa sürede önemli yol katetti. Ankara'da düzenlenen 11- 14 Yaş Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 38 kiloda mindere çıkan Hamed Navabi, Türkiye şampiyonu olurken, 52 kiloda mindere çıkan Sarajuddin Navabi de Türkiye üçüncüsü oldu.
7'nci sınıf öğrencisi Hamed ve 8'inci sınıfı öğrencisi Sarajuddin, asıl hedeflerinin Türk vatandaşı olarak ay yıldızlı forma altında mindere çıkmak olduğunu söyledi. Hamed Navabi, "4 yıl önce Afganistan'dan Türkiye'ye geldik. Ömer hocam bizi okulda keşfetti. Bizlerin iyi birer güreşçi olacağını söyledi ve biz de ona inanarak çalışmaya başladık. Son olarak Türkiye şampiyonasına gittik ve ikimiz de madalya kazandık. Bizim asıl hedefimiz Türk vatandaşı olup, ay yıldızlı forma altında mücadele etmek. Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutluyuz. İnşallah hedeflerimiz gerçekleşir ve Milli Takım forması altında mindere çıkar, büyük bir onur ve gururla o formayı giyeriz" dedi.
MADALYA UMUTLARI
Güreş antrenörü Ömer Rona ise Afgan Navabi kardeşleri keşfettiği anda başarılı olacaklarına inandığını ifade etti. Rona, "İlk olarak fizik yapılarına baktık. Sonra kendilerini çağırdık ve çalışmaya başladık. 4 yıl gibi bir süre sonunda, önce gruplarda şampiyonluk sonra da Türkiye şampiyonasında şampiyonluk elde ettiler. Hamed Navabi rakiplerine puan vermeden Türkiye şampiyonu olurken ağabeyi Sarajuddin Navabi ise Türkiye üçüncüsü oldu. Okullar arası müsabakalarda da şampiyon oldular. Bu çocuklar savaştan ve acıdan Türkiye'ye geldiler. Türk vatandaşı olmak istiyorlar. Türkiye adına dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorlar. Bu çocuklarda kapasite var. Bu sadece benim düşüncem değil, güreş camiası bunu söylüyor. Bu çocuklar Türkiye vatandaşı olurlarsa inanıyorum ki olimpiyat madalyaları bu çocuklardan gelecek" diye konuştu.

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Savaştan kaçıp madalyaya koştularSavaştan kaçıp madalyaya koştularSavaştan kaçıp madalyaya koştularSavaştan kaçıp madalyaya koştular

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