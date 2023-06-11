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Savcı Sayan'ın yeğeni, maganda kurşunuyla başından yaralandı! Ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

11.06.2023 22:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan, Tutak ilçesinde katıldığı bir düğünde maganda kurşunuyla başından vurularak yaralandı. 20 yaşındaki Sayan, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.

Savcı Sayan'ın yeğeni, maganda kurşunuyla başından yaralandı! Ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Tutak ilçesine bağlı Karahan köyünde 9 Haziran günü yapılan düğünde rastgele ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın yeğeni Ali Sayan’ın başına isabet etti. Ağır yaralanan Sayan, ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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TEDAVİSİ ANKARA'DA SÜRECEK

Burada tedavi altına alınan Ali Sayan’ın Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevkine karar verildi. Yapılan görüşmeler sonucu Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçak Ağrı’ya gönderildi. Ambulansla Ahmed-i Hani Havalimanına getirilen yaralı, ambulans uçağa konularak Ankara’ya götürüldü.

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Yaralı Sayan'ın sevki sırasında Tutak Kaymakamı Enis Aslantatar, eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ile yakınları da havalimanında hazır bulundu. (DHA)

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Savcı Sayan Ağrı

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