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Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis “ayın polisi” seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 20:21 | Son Güncelleme

Samsun’da trafik kazası sonucu yanan araçta bulunan savcı ve eşini ölümden kurtaran polis memuru Samsun’da “ayın polisi” seçildi.Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz’ın içinde bulunduğu ve eşinin idaresindeki otomobil Çarşamba ilçesinde yoldan çıkarak karşı şeritten gelen araçla kafa kafa çarpıştı.

Savcı ve eşini yanan araçtan kurtaran polis “ayın polisi” seçildi

Samsun’da trafik kazası sonucu yanan araçta bulunan savcı ve eşini ölümden kurtaran polis memuru Samsun’da “ayın polisi” seçildi.
Samsun Cumhuriyet Savcısı Ümit Yılmaz’ın içinde bulunduğu ve eşinin idaresindeki otomobil Çarşamba ilçesinde yoldan çıkarak karşı şeritten gelen araçla kafa kafa çarpıştı. Kazada savcı ile eşi ağır yaralanırken 8 yaşındaki kızları hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 5 kişi de yaralandı. Kaza sonrası yoldan geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdurrahman Pelit, yanan savcının aracındaki savcı ile eşine müdahale edip alevlerin arasından kurtardı.
Samsun Emniyet Müdürü Dr.Ömer Urhal, yanan araçta bulunan 2 kişiyi alevler arasından kurtarıp kendisi de olaya müdahale ederken elinden yanarak yaralanan polis memuru Abdurrahman Pelit’i mesai mevhumu gözetmeksizin görev bilinci ile hareket ederek, duyarlı, dikkatli ve özverili bir şekilde çalışarak mesai arkadaşlarına örnek olduğu için Samsun’da "2019 yılı Kasım Ayı’nın Polisi" seçti. Örnek polisin resmi Samsun Emniyet Müdürlüğü binasının lobisindeki ayın polisi panosuna asıldı.

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