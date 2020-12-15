Savcılık mütalaasını açıkladı: Ercan Gün, Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan mütalaada, sanık Ercan Gün'ün, Hrant Dink cinayetinin işlendiği süreç öncesinde FETÖ /PDY'nin yayın organı Zaman gazetesinde, sonrasında TGRT ve FOX TV'de görev yaptığı anlatıldı.

'ERGENEKON OPERASYONLARINA ZEMİN OLUŞTURDU'

Mütalaada, sanık Ercan Gün'ün 30 Ocak 2007'de FETÖ/PDY yöneticileri firari sanıklar Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan ve Mehmet Faruk Mercan ile görüştüğü belirtilerek, Ercan Gün'ün, görüntüler Samsun İl Jandarma Komutanlığında çekildiği algısı yaratılması için 31 Ocak 2007'de Samsun'a gittiği anlatıldı. Mütalaada, "Ercan Gün, döndükten sonra FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda söz konusu görüntüleri 1 Şubat 2007'de yayınlayarak Hrant Dink cinayetinin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu." denildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski polis Yunus Dolar'ın savcılığa 22 Eylül 2017'de verdiği ifadesinin yer aldığı mütalaada, Dolar'ın ifadesinde, "FETÖ üyesi olduğunu bildiği Ercan Gün'e bu durumu sorduğunu, Ercan Gün'ün kendisine 'MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması olayının Amerika'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de dahil olduğu 12 kişilik bir istişare heyetinden geçtikten sonra, Gülen'in talimatı ile bizzat gerçekleştiğini' söylediğini, yine bu konuşmalarında Ercan Gün'ün kendisine 'söz konusu istişarede 3 kişinin MİT Müsteşarının ifadeye çağrılmaması yönünde oy kullandığını, Gülen'in de içerisinde yer aldığı 9 kişinin ise MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması yönünde oy kullandığını' söyledi." dediği kaydedildi.