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Savcılık mütalaasını açıkladı: Ercan Gün, Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu

15.12.2020 12:45 | Son Güncelleme:
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Savcılık mütalaasını açıkladı: Ercan Gün, Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu

Hrant Dink cinayetine ilişkin davada, savcılık tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, eski FOX TV Haber Müdürü tutuklu sanık Ercan Gün'ün, cinayetin faili Ogün Samast'ın gözaltına alındığı gün elinde Türk bayrağı verilerek çekilen görüntülerini 1 Şubat 2007'de yayınlayarak cinayetin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturduğu vurgulandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan mütalaada, sanık Ercan Gün'ün, Hrant Dink cinayetinin işlendiği süreç öncesinde FETÖ/PDY'nin yayın organı Zaman gazetesinde, sonrasında TGRT ve FOX TV'de görev yaptığı anlatıldı.

Samsun Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde 20 Ocak 2007'de gözaltına alınan cinayetin faili Ogün Samast'ın, eline Samsun İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince Türk bayrağı tutuşturularak görüntülerinin kayda alındığı hatırlatılan mütalaada, söz konusu görüntülerin bir kısmının sanık Ercan Gün tarafından FETÖ'nün amaçları doğrultusunda medya kuruluşlarınca servis edildiği aktarıldı.

Sonradan teslim edilen görüntülerin 10 dakika olmasına rağmen, sanık Ercan Gün'ün yayınlandığı görüntülerin, Samsun İl Emniyet Müdürlüğünün, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürlüğüne network üzerinden gönderdiği 44 saniyelik görüntüler olduğu kaydedilen mütalaada, görüntülerin network üzerinden gönderildiği dönemde sanık Ali Fuat Yılmazer'in Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü olduğuna dikkat çekildi.

'ERGENEKON OPERASYONLARINA ZEMİN OLUŞTURDU'

Mütalaada, sanık Ercan Gün'ün 30 Ocak 2007'de FETÖ/PDY yöneticileri firari sanıklar Ekrem Dumanlı, Adem Yavuzarslan ve Mehmet Faruk Mercan ile görüştüğü belirtilerek, Ercan Gün'ün, görüntüler Samsun İl Jandarma Komutanlığında çekildiği algısı yaratılması için 31 Ocak 2007'de Samsun'a gittiği anlatıldı. Mütalaada, "Ercan Gün, döndükten sonra FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda söz konusu görüntüleri 1 Şubat 2007'de yayınlayarak Hrant Dink cinayetinin arkasında ulusalcılar olduğu algısı yaratarak Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu." denildi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan eski polis Yunus Dolar'ın savcılığa 22 Eylül 2017'de verdiği ifadesinin yer aldığı mütalaada, Dolar'ın ifadesinde, "FETÖ üyesi olduğunu bildiği Ercan Gün'e bu durumu sorduğunu, Ercan Gün'ün kendisine 'MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması olayının Amerika'da FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de dahil olduğu 12 kişilik bir istişare heyetinden geçtikten sonra, Gülen'in talimatı ile bizzat gerçekleştiğini' söylediğini, yine bu konuşmalarında Ercan Gün'ün kendisine 'söz konusu istişarede 3 kişinin MİT Müsteşarının ifadeye çağrılmaması yönünde oy kullandığını, Gülen'in de içerisinde yer aldığı 9 kişinin ise MİT Müsteşarının ifadeye çağrılması yönünde oy kullandığını' söyledi." dediği kaydedildi.

BYLOCK KULLANMIŞ

Sanık Ercan Gün'ün FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programı olan ByLock isimli programı kullandığı, kapatılan Bank Asya'da hesabının bulunduğu belirtilen mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Her ne kadar üzerine atılı suçlamaları yargılama aşamasında kabul etmemişse de sanığın beyanının üzerine atılı suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir. Sanığın FETÖ/PDY'nin amaçları doğrultusunda Ogün Samast'ın Samsun İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde çekilen görüntülerini yayınlayarak FETÖ/PDY'nin cinayet üzerindeki amacını gerçekleştirmeye çalıştığı ve üzerine atılı suçları işlemiş olduğu anlaşılmıştır."

Esas hakkındaki mütalaada, sanığın "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "FETÖ üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: AA

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