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Savcının yazdırdığı cezayı hakim sildirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 16:18 | Son Güncelleme

Gümüşhane’de Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ‘ters yön’ iddiasıyla yazılan bin 2 liralık trafik cezası mahkemeden döndü.Alınan bilgiye göre, 25 Mayıs günü 61 BP 382 plakalı aracıyla memleketi Gümüşhane’ye gelen Furkan Yılmaz, Trabzon’a döndükten sonra trafik cezası tutanağı evine geldi.

Savcının yazdırdığı cezayı hakim sildirdi

Gümüşhane’de Cumhuriyet Savcısının talimatıyla ‘ters yön’ iddiasıyla yazılan bin 2 liralık trafik cezası mahkemeden döndü.
Alınan bilgiye göre, 25 Mayıs günü 61 BP 382 plakalı aracıyla memleketi Gümüşhane’ye gelen Furkan Yılmaz, Trabzon’a döndükten sonra trafik cezası tutanağı evine geldi. Bin 2 TL tutarlı ‘ters istikamet’ cezası alan Yılmaz, tutanakta parantez içerisinde yazılı ‘Cumhuriyet savcısının talimatı ile yazıldı’ ibaresini görünce mahkemeye başvurdu. Mahkeme tüm ifadeleri aldıktan sonra yıllardan beri uygulanan tek yön uygulamasıyla Kemaliye Camiinden inip Belediye önünden transit yola çıkış için kullanılan yolda kesilen ‘Ters yön’ cezasını iptal etti.
Gümüşhane Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada emniyet görevlileri dahil olmak üzere herkesin ifadesi alınırken, trafik cezası yazılması talimatının Cumhuriyet Savcısı Kübra Kırtaş tarafından verildiği, Savcı Kırtaş’ın ifadelere yansıdığı şekliyle “tersten gelen aracın kendi aracını sıkıştırdığını, gerekli cezai işlemin uygulanarak kendisine bilgi verilmesini” istediği ortaya çıktı.
MOBESE kayıtlarının da incelenmesinin ardından İl Trafik Komisyonu’nun tek yön kararını da ilgi tutan mahkeme heyeti Yılmaz’a uygulanan para cezasının iptal edilmesine karar verdi.
Mahkeme tutanaklarına polis memurlarının bilgi vermek için aradıkları Cumhuriyet Savcısının kesinlikle bir daha kendisinin aranmamasını istediği, ceza yazılıp bilgi verilmesini istediği yansırken, mahkeme heyeti ters şerit ve ters yön tabelası bulunmayan bölgede kesilen cezanın hukuka aykırı olduğu kararına vardı.
Olayın mağduru Furkan Yılmaz ise ifadesinde binlerce aracın geçiş yaptığı bölgede herhangi bir trafik polisi tarafından durdurulmadığını, ters şeritten gittiğinin nasıl tespit edildiğinin anlaşılmadığını, Cumhuriyet Savcısının keyfi bir uygulaması olduğunu ve haksız yere kendisine maaşının üçte biri olan bin 2 lira idari para cezası yazıldığını söyledi.

Savcının yazdırdığı cezayı hakim sildirdi

Savcının yazdırdığı cezayı hakim sildirdi

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