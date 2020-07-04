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  4. Savcıya hakaret eden şahıs hastanede gözlem altına alındı

Savcıya hakaret eden şahıs hastanede gözlem altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2020 23:32 | Son Güncelleme

Samsun Adliyesinde savcıya hakaret ettiği iddia edilen bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılarak hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.

Savcıya hakaret eden şahıs hastanede gözlem altına alındı

Olay, Samsun Adliye Sarayı’nda dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisinden haraç istedikleri kişilerden şikayetçi olup soruşturmayla ilgili adliyeye geldiği ileri sürülen A.R.A.’nın görevli savcıya hakaret edip adliyeden ayrıldığı iddia edildi.

Savcının talimatı doğrultusunda İlkadım ilçesinde Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından yakalanan A.R.A. Samsun Adliyesine getirildi. Gözaltına kararı verilen A.R.A. Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ'NDE GÖZLEM ALTINA ALINDI

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen A.R.A. , kendisinin şizofreni hastası olduğunu söyledi ve kendini savundu. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.R.A. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alınmasına karar verildi. (İHA)

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