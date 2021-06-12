Save a Dog sahte miydi? Köpek yeme festivaline karşı başlatılan kampanya ile ilgili şoke eden iddia

Save a Dog kampanyasını düzenleyen Plant A Tree adlı girişimin, daha evvel de buna benzer kampanyalar internet sitesine kullanıcı çekmeyi hedeflediği öne sürülüyor. Nüfus ve ekonomik olarak büyük ülkelerden olan Çin’in, Yulin Guangxi kentinde her yaz gün dönümünde Yulin Köpek Yeme Festivali gerçekleştiriliyor.

‘SAVE A DOG’ KÖPEK YEME FESTİVALİNE KARŞI BAŞLATILAN KAMPANYA SAHTE Mİ?

21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen festivalde köpeklere yapılan muamele sebebiyle dünyanın birçok ülkesinden tepkiler geliyor. Buna karşı olarak Instagram’da dün, ‘’Save a Dog’’ bir köpeği kurtar ismiyle bir kampanya başlatıldı. ABD merkezli bir hayvan hakları koruma kuruluşu olan Humane Society'nin uluslararası organizasyonu Humane Society International’ın daha evvel hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya atılan Plant A Tree ile beraber gerçekleştirdiği ileri sürülen kampanya kapsamında yapılan her paylaşımın 0,01 dolar değerinde olduğunu iddia ediyordu.

Türkiye’de de geniş kitleler tarafından paylaşılan kampanyayı başlatan Plant A Tree isimli sitenin daha evvel isminin karıştığı onlarca dolandırıcılık iddiasının ardından, Save a Dog kampanyasının da internet sitesine trafik çekmek için gerçekleştirildiği belirtiliyor.