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Save a Dog sahte miydi? Köpek yeme festivaline karşı başlatılan kampanya ile ilgili şoke eden iddia

12.06.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Haziran Cuma günü Instagram’da başlatılan ‘’Save a Dog’’ kampanyasının sahte olduğu iddia edildi. Çin’deki, ‘’Yulin Köpek Yeme Festivali’’ne karşı başlatılan ‘’Save a Dog’’ kampanyası ile ilgili şoke eden bir gelişme yaşandı. Köpek yeme festivaline karşı başlatılan kampanyayı başlatan sitenin, sattığı ürünleri hayır kurumlarına verdiğine dair net bir bilgi bulunmuyor.

Save a Dog sahte miydi? Köpek yeme festivaline karşı başlatılan kampanya ile ilgili şoke eden iddia

Save a Dog kampanyasını düzenleyen Plant A Tree adlı girişimin, daha evvel de buna benzer kampanyalar internet sitesine kullanıcı çekmeyi hedeflediği öne sürülüyor. Nüfus ve ekonomik olarak büyük ülkelerden olan Çin’in, Yulin Guangxi kentinde her yaz gün dönümünde Yulin Köpek Yeme Festivali gerçekleştiriliyor.

‘SAVE A DOG’ KÖPEK YEME FESTİVALİNE KARŞI BAŞLATILAN KAMPANYA SAHTE Mİ?

21-30 Haziran tarihlerinde düzenlenen festivalde köpeklere yapılan muamele sebebiyle dünyanın birçok ülkesinden tepkiler geliyor. Buna karşı olarak Instagram’da dün, ‘’Save a Dog’’ bir köpeği kurtar ismiyle bir kampanya başlatıldı. ABD merkezli bir hayvan hakları koruma kuruluşu olan Humane Society'nin uluslararası organizasyonu Humane Society International’ın daha evvel hakkında dolandırıcılık iddiaları ortaya atılan Plant A Tree ile beraber gerçekleştirdiği ileri sürülen kampanya kapsamında yapılan her paylaşımın 0,01 dolar değerinde olduğunu iddia ediyordu.

Türkiye’de de geniş kitleler tarafından paylaşılan kampanyayı başlatan Plant A Tree isimli sitenin daha evvel isminin karıştığı onlarca dolandırıcılık iddiasının ardından, Save a Dog kampanyasının da internet sitesine trafik çekmek için gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Save a Dog sahte miydi? Köpek yeme festivaline karşı başlatılan kampanya ile ilgili şoke eden iddia

Plant A Tree ismiyle Google’da kısa bir arama yapılmasının ardından marka ile ilgili daha önce Reddit başta, birçok forumda ve haber sitelerinde site ile ilgili ‘’aldatmaca ve dolandırıcılık’’ iddialarıyla içeriklerin olduğu görülüyor.

Söz konusu profil, daha evvel Black Lives Matter protestoları ve Avustralya'daki orman yangınları döneminde benzer içerikli kampanyalarıyla gündeme geldi. Plant A Tree adlı girişim, bu kampanyaların siteye trafik çekmek için yapıldığını, site içinde yapılan satışlardan elde edilen gelirin kampanyalara bağışlanacağını aktarmıştı.

Ancak sitenin başlattığı kampanyaya bağış yapılacağına dair vaatlerle satılan ürünlerden elde edilen kârın hayır işlerinde bağışlandığına dair bir bilgi de bulunmuyor.

Plant A Tree adlı girişim, Instagram’dan yapılan paylaşımlardan herhangi bir gelir elde etmediklerini, bu paylaşımlar vesilesiyle internet sitesine gelen trafik vesilesiyle yapılan satıştan gelir elde edildiğini ve bu gelirlerle bağış yapıldığını öne sürüyor.

Normal şartlarda 29,95 dolar fiyat etiketine sahip olan fakat kampanya kapsamında bedelsiz olarak gönderilen kolyelerin satıldığı görülüyor. AliBaba.com üzerinde 120 parça ve üzeri siparişlerde 0,42 dolara satılan bu kolyelerden birini satın almak istendiğinde de 8,95 dolarlık gönderim ücreti isteniyor.

29,95 dolar fiyat etiketine sahip olan kolyelerin ücretsiz gibi görünmesine rağmen kullanıcılardan 9 dolarlık bir gönderim ücreti talep ediliyor. Bunun yanında aynı kolyeler, AliBaba’dan çok daha düşük fiyatlarla satılıyor.

Plant A Tree’nin geçmişinde insani duyguları sömürmek amacıyla buradan gelir elde etmeyi hedefleyen buna benzer birçok kampanya olduğu görülüyor. Fakat bu kampanyalarda söylenilen bağışların gerçekten yapıldığına dair hiçbir bilgi yer almıyor.

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