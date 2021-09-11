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Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır hattında: 'İdlib'de şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak'

11.09.2021 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında komutanlarla bir araya geldi, Akar, İdlib'de hayatını kaybeden iki asker için "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak" dedi.

Savunma Bakanı Hulusi Akar sınır hattında: 'İdlib'de şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye sınırında komutanlarla bir araya geldi. Akar, İdlib'de hayatını kaybeden iki asker için "Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak" dedi.

Bakan Akar'a, sınır hattı ve sınır ötesi görevli birliklerin komutanlarıyla görüşmesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever de eşlik etti.

6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'ndaki toplantıda Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuşlar Mücahit Sınırtepe ve Ramazan Demir için başsağlığı diledi, saldırıda yaralananların sağlık durumunun iyi olduğunu, bir askerin de ameliyatının sonucunu beklediklerini söyledi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1436695035068751873?s=20

Akar şu açıklamayı yaptı:

"Aldığımız bilgilerde görüyoruz ki oradaki arkadaşlarımız her türlü tedbirleri almışlar. Her türlü olasılığa, ihtimale karşı personeliyle silahıyla, aracı gereciyle tüm hareket tarzlarını uygulamışlar.

"Haince, alçakla bir saldırı sonucu arkadaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Buradaki mücadele devam edecek.

"Mücadeleyi sabırla azimle ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadelede sona gelmeden 'Bir şey bitti' diyemeyiz.

"Daha önce yaptıklarımızın anlam kazanabilmesi için mücadelemizin sonuna kadar gitmesi lazım. Buradaki emeklerin boşa gitmemesi için çalışmayı sürdürüyoruz. Şehitlerimizin kanlarının boşa akmadığını da göstermek için verilen vazifeyi mutlaka başarmamız lazım."

https://twitter.com/tcsavunma/status/1436708780473999361?s=20

'Yeni bir göç dalgasına tahammülümüz yok'

DHA'nın haberine göre Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere Türkiye'nin seyirci kalmadığını, hudutlarının, vatandaşlarının güvenliği için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarının yapıldığını hatırlatan Akar, "Hudutlarımızın güneyinde adı ister 'terör koridoru' ister başka bir şey olsun, herhangi bir oluşuma müsaade etmemiz asla söz konusu olamaz. Mehmetçik eğer bu terör koridorunu parçalamasaydı bu günlerde çok daha yoğun, kapsamlı, derin farklı problemlerle uğraşıyor olurduk" dedi.

Bakan Akar, Bakar Kalkanı Harekatı sonrası İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki faaliyetlerle ilgili de bilgi verdi ve Rusya ile yapılan mutabakatlara uyulduğunu, Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini söyledi.

Akar, bölgede bir an önce istikrarın ve oradaki Suriyelilerin rahat ve güven içinde yaşayabilecekleri ortamın sağlanması gerektiğini ifade edip "Bu oradaki insanların güvenliği ve huzuru için önemli olduğu kadar herhangi bir şekilde yeni bir göç dalgasının meydana gelmemesi için de önemli. Bizim Türkiye olarak yeni bir göç dalgasına tahammülümüz yok. Göçün önlenmesi için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım. Bunun da temelinde bölgenin güvenli, istikrarlı hale gelmesi yatıyor. Buna gayret gösteriyoruz" diye konuştu.

Bakan Akar, "Bu yılın başından itibaren yurt içi, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarda 1926 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

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