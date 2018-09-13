SAVUNMA, HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ FUARI AÇILDI

PTT KAGROLARI DRONELA DAĞITMAYA HAZIRLANIYOR İlgi çekici yerli ürünler, sistemler ve teknolojilerin görücüye çıktığı fuarda "Zeytin Dalı Harekatı"nda kullanılan 24 saatten fazla havada kalabilen "Bayraktar TB2" adlı insansız hava aracı dikkat çekti. "Bayraktar TB2", 65 bin saatlik uçuşu tamamladı. "PTT" yazan bir diğer drone da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. "PTT" yazılı cihazı üreten firma olan Altınay Teknoloji Proje ve İş Geliştirme Yöneticisi Yakup Emre Akalın drone için, "Son günlerde PTT ile görüşüp, PTT'nin teknoloji birimiyle iş birliği halinde neden kargolarımızı dronelar ile dağıtmayalım diye bir çalışma gerçekleştirdik. Bu prototip bir ürün. İlk uçuş testleri tamamlandı. Başarılı sonuçlar elde edildi. Her şey yolunda giderse yakın zamanda paketleriniz dronelar ile evlerinize ulaşabilecek" dedi.

"DÜŞMAN İSTİHBARAT BİLGİSİNİ KİRLETMEK AMACIYLA KULLANILIR"

Savunma sanayisinde kullanılmak üzere geliştirilen "Alparslan 1071" adlı ürün ise fuarda dikkat çeken sistemler arasında yer alıyor. Proje Yöneticisi Fatih Köseoğlu, ürünün savunma sanayisinde düşmanı yanıltmak üzere geliştirilmiş olduğunu belirterek, "Havadan, karadan düşman alanına veya herhangi bir alana bırakıldığı zaman askeri birliklerin yapmış olduğu görevi taklit eder. Düşmanın bilgi toplamak amacıyla sahaya gönderdiği araçlara özellikle yakalanır. Düşman, orada bir birlik olduğunu düşünerek planını değiştirebilir. Düşmanın istihbarat bilgisini kirletmek amacıyla kullanılır. Sanki bir birlikmiş gibi hareket ediyor. Birbirleri arasında konuşabiliyorlar" şeklinde konuştu.

DÜNYADAKİ 4'ÜNCÜ FİRMA OLARAK ÜRETİME BAŞLAYACAK

Savunma ve drone teknolojisinin yanı sıra bu teknolojilerde kullanılmak üzere farklı malzemeler de fuarda yer alıyor.

Yanmayan ve su geçirmeyen "Aerojel" isimli malzemeyi üreten Yalteksan Yalıtım Teknolojileri'nin Ar-Ge Koordinatörü Serdar Bayraktar ürünü anlattı. Bayraktar, malzemenin yanmaz olmasından ziyade çok yüksek ısı yalıtım değerine sahip olduğunu, bünyesine su almayan ve yanmayan bir ürün olduğu için teknolojinin birçok alanında da kullanılabileceğini söyleyerek, "Dünyada şu ana kadar 3 firma tarafından üretimi yapılıyor. 4'üncü firma olarak da biz Çerkezköy'deki fabrikamızda önümüzdeki ay toplu üretimine başlayacağız" dedi.

Fuar, 13-15 Eylül 2018 tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Görüntü Dökümü:

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-Fuara gelenlerin görüntüsü

-Yakup Emre Akalın ile röportaj

-Fatih Köseoğlu ile röportaj

-Serdar Bayraktar ile röportaj

-Silahlar, uçak maketleri ve drone görüntüsü

-Genel ve detaylar

