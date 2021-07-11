Savunma Sanayii Başkanı Demir: Sancak, TSK'ya teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü 'Sancak'. Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak yeni nesil muhabere elektronik taarruz sistemi 'Sancak'ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.
Mehmetçik’e yeni elektronik harp gücü #SANCAK!— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) July 11, 2021
Stratejik muhabere sistemlerini etkisiz hale getirerek, sahada önemli avantaj sağlayacak Yeni Nesil Muhabere Elektronik Taarruz Sistemi SANCAK’ı Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim ettik.
Durmak Yok Yola Devam!
➡️ @aselsan pic.twitter.com/RCzAfqgMTx
'Sancak', yüksek hareket kabiliyeti, geniş bantta yüksek çıkış gücü, farklı tip ve modlarda karıştırma/aldatma, geniş band almaçlı elektronik destek, otomatik link kurma, demodülasyon gibi özellikleri ile elektronik harp alanında kahraman Mehmetçiğe yeni yetenekler katacak.
Kaynak: İHA
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