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  4. Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Türkiye'den kritik F-16 hamlesi

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Türkiye'den kritik F-16 hamlesi

31.01.2021 15:25 | Son Güncelleme:
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Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Türkiye'den kritik F-16 hamlesi

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, F-16 uçaklarının yapısal ömrünü 8 bin saatten 12 bin saate çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "F-16 Blok 30 uçaklarının yapısal iyileştirmeleri sürüyor. Uçak başına 1200-1500 adet yapısal parçanın yenileme ve revizyonlarıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapılan projede, gerekli yerlerde tamir ve değişim ile gövde güçlendirme uygulamaları gerçekleştiriliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yürütülen projeyle, hava kuvvetlerimizin ana vurucu unsuru F-16 uçaklarımızın yapısal ömrünü 8000 saatten 12000 saate çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

DHA

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