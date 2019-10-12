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Savunma ve güvenlik ödeneği 120 milyar liraya dayandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 11:05 | Son Güncelleme

Ülke güvenliğinde görev alan kurumlara 2020 için ayrılan ödenek bu yıla göre yüzde 15,9 arttı - Söz konusu kurumlara gelecek yıl için 119,2 milyar lira kaynak ayrıldı - En fazla ödenek artışı yüzde 29,9 ile Sahil Güvenlik Komutanlığında oldu

DİLARA ZENGİN - Merkezi yönetim bütçesinde, ülke güvenliğinde görev alan kurumlara gelecek yıl 119,2 milyar liralık ödenek tahsis edildi.

Orta Vadeli Mali Plan (2020-2022) kapsamında, genel bütçeli kamu idareleri ile özel bütçeli idarelerin 2020 yılı bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, savunma ve güvenlikle ilgili işlerde sorumluluk üstlenen kurumlara geçmiş yıllarda olduğu gibi önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde 102,9 milyar lira ödenek tahsis edilirken, bu miktar gelecek yıl için 119,2 milyar lira olarak öngörüldü. Ödenek miktarındaki artış yüzde 15,9 olarak hesaplandı.

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak, yaklaşık 53,9 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, 38,9 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 22,9 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı için 2,2 milyar liralık kaynak tahsis edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına 1,1 milyar lira, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığına (SSB) 100,8 milyon lira, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 34,8 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ödenek miktarındaki değişime bakıldığında en fazla artış yüzde 29,9 ile Sahil Güvenlik Komutanlığında gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığını ödenek artışında yüzde 17,2 ile Jandarma Genel Komutanlığı, yüzde 15,9 ile Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 15,7 ile Emniyet Genel Müdürlüğü, yüzde 14,8 ile SSB izledi.

2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde savunma ve güvenlik alanında faaliyet gösteren kurumlara tahsis edilen ödenek miktarları, gelecek yıla ilişkin ödenek teklif tavanları ve değişim oranları şöyle:

Kurumlar 2019 Ödeneği (Lira) 2020 Ödeneği (Lira) Değişim (Yüzde) Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı 2.157.761.000 2.182.381.000 1,1 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği 32.341.000 34.787.000 7,6 Milli Savunma Bakanlığı 46.462.303.000 53.859.342.000 15,9 Jandarma Genel Komutanlığı 19.604.133.000 22.968.117.000 17,2 Emniyet Genel Müdürlüğü 33.676.247.000 38.973.189.000 15,7 Sahil Güvenlik Komutanlığı 869.313.000 1.128.824.000 29,9 Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 87.822.000 100.839.000 14,8 Toplam 102.889.920.000 119.247.479.000 15,9

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