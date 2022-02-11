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  4. Saya saya bitmedi! Binlerce doları Alibeyköy Otogarı'nda unutup gittiler, firma yetkilisi de şaşkına döndü: Bu kadar para olduğunu tahmin etmemiştim

Saya saya bitmedi! Binlerce doları Alibeyköy Otogarı'nda unutup gittiler, firma yetkilisi de şaşkına döndü: Bu kadar para olduğunu tahmin etmemiştim

11.02.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan İstanbul'a gelen 4 Libyalı içinde binlerce dolar bulunan para dolu çantayı otobüste unuttu. Pasaportları da içinde bulunan yabancı uyruklu kişilerden Nouralddeen Mohammed, paranın otogarda olduğunu öğrenince soluğu 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda aldı. Firma yetkilisi Emin Kamış,''13 bin 500 dolar ile 4 adet pasaport vardı. Bu kadar para olduğunu tahmin etmemiştim. Allah, kimseye haram yedirmesin'' dedi.

Saya saya bitmedi! Binlerce doları Alibeyköy Otogarı'nda unutup gittiler, firma yetkilisi de şaşkına döndü: Bu kadar para olduğunu tahmin etmemiştim

Olay, geçen pazartesi saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Manisa - İstanbul seferini yapan otobüse Bursa'dan binen 4 Libyalı, otobüs Alibeyköy Cep Otogarı'na geldiğinde indi. Otobüsün hareket etmesinin ardından yabancı uyruklu kişiler, içerisinde pasaportları ve para bulunan el çantasını otobüste unuttuklarını fark etti. Durumu firmaya bildiren kişiler, otobüsün 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda olduğunu öğrendi. Bunun üzerine otobüsün içini arayan firma yetkilisi, çantanın koltukların arasına düştüğünü gördü.

ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Çantanın bulunduğunu öğrenen Nouralddeen Mohammed, çantayı almak üzere 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gitti. Firma yetkilisi Emin Kamış ise içerisinde 4 adet pasaport da bulunan çantadaki paraları saydıktan sonra Nouralddeen Mohammed'e teslim etti. Tercüman yardımı ile çantayı teslim alan Mohammed, yetkililere teşekkür etti.

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"BU KADAR PARA OLDUĞUNU TAHMİN ETMEMİŞTİM"

Firma yetkilisi Emin Kamış, "Arkadaşlar Alibeyköy Otogarı'nda inmişler. Oradaki görevli arkadaş, bizi arayarak otobüste eşya unutulduğunu söyledi. Biz de otobüsün için yere düşmüş bir çanta bulduk. Çantayı açtım, içinde pasaportlar ile para olduğunu gördüm. Çantanın fotoğrafını çekip kayıt altına aldım ancak paraları saymadım. Çantanın sahibi geldi, biz de teslim ettik. 13 bin 500 dolar ile 4 adet pasaport vardı. Bu kadar para olduğunu tahmin etmemiştim. Allah, kimseye haram yedirmesin. Sadece biz değil, bütün otobüs firmaları bu konuda gayret gösteriyor. Kimsenin malına zeval gelmesin" dedi.

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(DHA)

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