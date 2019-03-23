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Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 23 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 21:48 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1203'üncü hafta çekilişi yapıldı. İşte MPİ 23 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları...

Sayılsal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 23 Mart 2019 Sayısal Loto sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 9, 15, 18, 41 ve 47 olarak belirlendi.

6 BİLEN ÇIKMADI

Sayısal Loto oyununun 1203'üncü çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 513 bin 687 lira 77 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 84 kişi 7 bin 589 lira 95'er kuruş, 4 bilen 6 bin 74 kişi 79 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 119 bin 38 kişi 11 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

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