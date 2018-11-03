Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 163'üncü çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 1, 23, 27, 28, 39 ve 48 olarak belirlendi.

(Sürecek)

