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Sayısal Loto çekildi (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 22:48 | Son Güncelleme

Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1178'inci çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 19, 31, 33, 40, 42 ve 48 olarak belirlendi.

(Sürecek)

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sayısal loto

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