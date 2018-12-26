Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1178'inci \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 19, 31, 33, 40, 42 ve 48 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)Kargalar \u00f6ld\u00fckten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu s\u0131rr\u0131 \u00e7\u00f6zemiyorZonguldak'ta maden oca\u011f\u0131nda gaz zehirlenmesi: 1 i\u015f\u00e7i hayat\u0131n\u0131 kaybettiMeclis'te RT\u00dcK tart\u0131\u015fmas\u0131!
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