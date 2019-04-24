Sayısal Loto çekildi (1)

Milli Piyango \u0130daresince d\u00fczenlenen Say\u0131sal Loto oyununun 1212'inci hafta \u00e7ekili\u015fi yap\u0131ld\u0131.\nMilli Piyango \u0130daresinden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, bug\u00fcnk\u00fc \u00e7ekili\u015fte kazand\u0131ran numaralar 3, 17, 23, 39, 41 ve 47 olarak belirlendi.\n(S\u00fcrecek)PARTNER Unutkanl\u0131k m\u0131 yoksa depresyon mu?37 y\u0131ld\u0131r kay\u0131p Irakl\u0131 askerin cesedini seller \u00fclkesine geri getirdiTTK Ba\u015fkan\u0131 Turan: \u201cBu iddialar T\u00fcrk tarih ve ar\u015fiv \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla \u00e7\u00fcr\u00fcmeye mahkumdur\u201d
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