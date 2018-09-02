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Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

Yazın bittiği sonbaharın başladığı Eylül ayının ilk gününde 1145. Sayısal Loto sonuçları için çekiliş yapıldı. Noter huzurunda belirlenen numaralardan hepsini bilebilen çıkmadı. Böylece ayın bu ilk Sayısal Loto çekilişine göre devir gerçekleşti ve büyük ikramiye umutları sonraki çekilişine taşındı. İşte son Sayısal Loto sonuçları ile ilgili detaylar...

Sayısal Loto sonuçları 1 Eylül: Ayın ilk çekilişinde büyük kazanan yok!

1 Eylül Cumartesi gününün Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Artık haftanın Cumartesi Çarşamba günlerinde çekilen Sayısal Loto’da devir sınırının da kalkması ile büyük ikramiyeler daha yüksek olmaya başladı. Bu çekilişte de kimse 6 bilemeyince büyük ikramiye devretti ve 1.5 milyon oldu. İşte 1145.. Sayısal Loto sonuçları...

1145. Sayısal Loto çekilişi sayıları: 3 - 9 - 21 - 25 - 30 - 38

Sayısal Loto çekilişinde beş bilen 161 kişi 4 bin 59 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 753 kişi 64 lira beşer kuruş, 3 bilen 138 bin 834 kişi 9 lira doksan beşer kuruş alacaklar.

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