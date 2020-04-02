Sayısal Loto sonuçları 1 Nisan: Devirli ikramiye 2'ye bölündü

Hafta ortasının Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Geçtiğimiz hafta devreden büyük ikramiye bu hafta 2 talihli arasında bölündü. 1 Nisan şakası gelmiş olabilecek bu müjdeli haberi biri Ankara diğer Diyarbakır’dan aldı. İşte talihlilerin 1’er milyon TL kazandığı 1 Nisan 2020 tarihli 1310’uncu Sayısal Loto sonuçları, ikramiye dağılımı ve çekilişte çıkan numaralar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 10, 15, 23, 30 ve 31 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1310'uncu çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 57 bin 70 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 74 kişi 4 bin 815 lira 75'er kuruş, 4 bilen 3 bin 857 kişi 69 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 62 bin 314 kişi de 11 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Altındağ ve Diyarbakır'ın Bağlar ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.

