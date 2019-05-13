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Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 09:16 | Son Güncelleme

11 Mayıs tarihine denk gelen 1217. Sayısal Loto çekilişinden büyük ikramiye talihlisi çıkmadı. 2. devirin gerçekleştiği çekilişte büyük ikramiye havuzu 2 milyon TL’yi aştı. İşte 1217. Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye miktarları...

Sayısal Loto sonuçları 11 Mayıs: Devir miktarı arttı!

Hafta sonunun Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve çekilişten büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı. MPİ’nin paylaştığı rakamlara göre son çekilşten sonra gerçekleşen bu 2. devir ile 15 Mayıs Çarşamba günü yapılacak çekilişe 2 milyon TL’den fazla para devretti. Peki 3, 4 ve 5 bilenler ne kadar para alacaklar? İşte 1217. Sayısal Loto sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 5, 12, 16, 25, 27 ve 44 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1217'nci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 2 milyon 180 bin 268 lira 81 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 121 kişi 4 bin 898 lira 85'er kuruş, 4 bilen 6 bin 761 kişi 66 lira 45'er kuruş, 3 bilen 122 bin 360 kişi 10 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

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