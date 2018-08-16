Sayısal Loto sonuçları 15 Ağustos! Milli Piyango Sayısal Loto'dan şaşırtan devir miktarı!

Sayısal Loto sonuçları yapılan 1140. çekiliş ile belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 15 Ağustos 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Ankara Balgat'ta yapılan çekilişte noter ve çekiliş komitesi de hazır bulundu. Sayısal Loto çekilişi sonucuna göre altı bilen çıkmadı. Devir eden ikramiye miktarı ise 884 bin 609 lira. Bu miktar, son zamanların en düşük Sayısal Loto büyük ikramiyesi. Bu kadar düşük olmasının sebebi ise dün akşam yapılan Sayısal Loto çekilişine ilginin az olması. Cumartesi günü yapılacak Sayısal Loto çekilişinde ikramiyenin 2 milyonu aşma ihtimali katılımı artıracaktır. İşte Sayısal Loto sonuçları, kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiye miktarları...

15 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1140 çekiliş kazandıran numaraları: 03 - 10 - 15 - 18 - 25 - 43

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 884 bin 609 lira 94 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 140'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 82 kişi 4 bin 544 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 72 bin 294 kişi 10 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.