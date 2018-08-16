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Sayısal Loto sonuçları 15 Ağustos! Milli Piyango Sayısal Loto'dan şaşırtan devir miktarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 07:19 | Son Güncelleme

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 1140. çekilişi dün akşam yapılan Sayısal Loto'da 884 bin liralık devir oynayanları şaşırttı. Son Sayısal Loto çekilişinde 9. devir sonrasında altı bilen 2 kişi 17 milyon lirayı paylaşmıştı. 15 Ağustos Çarşamba akşamı yapılan Sayısal Loto'nun 1140. çekilişinde altı bilen olmadı ve 884.609,94 TL devretti. Bu da oyuna katılımın ne kadar az olduğunun göstergesi oldu. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları...

Sayısal Loto sonuçları 15 Ağustos! Milli Piyango Sayısal Loto'dan şaşırtan devir miktarı!

Sayısal Loto sonuçları yapılan 1140. çekiliş ile belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 15 Ağustos 2018 tarihli Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. Ankara Balgat'ta yapılan çekilişte noter ve çekiliş komitesi de hazır bulundu. Sayısal Loto çekilişi sonucuna göre altı bilen çıkmadı. Devir eden ikramiye miktarı ise 884 bin 609 lira. Bu miktar, son zamanların en düşük Sayısal Loto büyük ikramiyesi. Bu kadar düşük olmasının sebebi ise dün akşam yapılan Sayısal Loto çekilişine ilginin az olması. Cumartesi günü yapılacak Sayısal Loto çekilişinde ikramiyenin 2 milyonu aşma ihtimali katılımı artıracaktır. İşte Sayısal Loto sonuçları, kazandıran numaralar ve dağıtılan ikramiye miktarları...

15 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto 1140 çekiliş kazandıran numaraları: 03 - 10 - 15 - 18 - 25 - 43

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 884 bin 609 lira 94 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 140'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 82 kişi 4 bin 544 lira 55'er kuruş, 4 bilen 3 bin 799 kişi 74 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 72 bin 294 kişi 10 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 443 bin 303 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 924 bin 794 lira 62 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 517 bin 314 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.

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SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!

Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.

Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.

Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.

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