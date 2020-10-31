HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 31 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 31 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 10:19 | Son Güncelleme

Şans oyunları ile ilgili olan vatandaşlar tarafından 31 Ekim Sayısal Loto çekilişi ile ilgili detaylar merak ediliyor. 75 milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağının belli olacağı çekilişle ilgili olarak 31 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak sorusuna cevap aranıyor. Çekiliş millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak yayınlanacak. İşte 31 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemi!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 31 Ekim Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 31 Ekim Sayısal Loto sonuçları sorgulama

31 Ekim Sayısal Loto çekilişi ile ilgili çok sayıda detay vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı ve bugün Sayısal Loto saat kaçta çekilecek sorusunun yanıtına aranıyor. Şans oyunlarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta çekiliyor konusu ilgiyle takip ediliyor. İşte tüm merak edilenler...

BUGÜN SAYISAL LOTO SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

Sayısal Loto ne zaman çekiliyor sorusuna yanıt olarak bilindiği üzere çekiliş haftanın üç günü şeklinde, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Özellikle şans oyunu tutkunları tarafından bugün Sayısal Loto kaçta çekiliyor sorusunun cevabı sorgulanıyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekilişler pazartesi ve çarşamba günleri 21.30’da yapılıyor. Cumartesi günleri ise 21.45'te çekiliş gerçekleşiyor. Dolayısıyla bu akşamki çekiliş 21.45'te gerçekleşecek.

Aynı zamanda Sayısal Loto 31 Ekim 2020 çekilişi millipiyangoonline.com üzerinden de canlı olarak yayınlanıyor. Dolayısıyla isteyen vatandaşlar millipiyangoonline.com'a girerek çekilişi canlı olarak izleyebiliyor. Çekilişi canlı olarak izleyemeyen vatandaşlar ise isterlerse yine aynı sitedeki videolar bölümünden çekilişin kaydını seyredebiliyor.

31 EKİM SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Sayısal Loto sonuçları çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com internet adresindeki ilgili ekranda bulunan sonuçlar bölümünden yayınlanıyor. Aynı zamanda Sayısal Loto çekiliş sonucu canlı yayın izlenerek de takip edilebiliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişler canlı yayınlanıyor. Bu nedenle bazı vatandaşlar www.millipiyangoonline.com adresine giderek çekilişi canlı bir şekilde izleme yöntemini tercih edebiliyor. Canlı yayın tam olarak çekilişin yapılacağı saat olan 21.45'de başlıyor.

millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak yayınlanan çekiliş ile sonuçlar belli olacak. İsteyen vatandaşlar biletlerine çıkmış olan ikramiyeyi öğrenmek için bilet sorgulama işlemi de yapabiliyor. Bununla alakalı olarak bilet sorgulama işlemi de aşağıdaki link üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto sorgulama işlemlerinin yanı sıra oyunun kuralları da vatandaşlar tarafından merak edilebiliyor. Oyunda bir kolonda 90 numara yer alıyor ve 90 numaradan 6 tanesi işaretleniyor. Bir veya birden çok kolon da oynanabiliyor. Vatandaşlar kuponu kendileri doldurabilirken aynı zamanda kuponunu kendi doldurmak istemeyenler vatandaşlar için "Sen Seç" imkanı sunuluyor ve oyun bu şekilde de oynayabiliyor.

Oyun; millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından veya belirlenmiş olan satış noktalarından oynanabiliyor. 6 bilen büyük ikramiyeyi kazanıyor. Aynı kategoride birden çok kazanan olması durumunda ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit olarak bölüşülüyor. 18 yaşından büyük olan tüm vatandaşlar tarafından oynanabiliyor.

Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanıyor. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar. Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ama 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlar. Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyon. Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar. Altıncı kategori olan “2 bilen” ise kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlar olarak geçiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarıŞiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
Koronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki farkKoronavirüs öksürüğü ile kuru öksürük arasındaki fark
En Çok Okunan Haberler
Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişme
Enkaz altındaki Buse Hasyılmaz ile ilgili yeni gelişme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
MasterChef'te kim elenecek? Yarışmacının babasından kafa karıştıran paylaşım
MasterChef'te kim elenecek? Yarışmacının babasından kafa karıştıran paylaşım
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Diğer Haberler
Depremin ardından dünyadan Türkiye'ye destek mesajı yağdı
Depremin ardından dünyadan Türkiye'ye destek mesajı yağdı
İzmir için korkutan deprem uyarısı: 6 büyüklüğünde artçı olabilir
Şiddetli depremin vurduğu İzmir için korkutan uyarı
BUDO'nun sabah seferleri iptal edildi
BUDO'nun sabah seferleri iptal edildi
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
31 Ekim İstanbul su kesintisi listesi!
DEAŞ’ın sözde komutanı Adana’da yakalandı
DEAŞ’ın sözde komutanı Adana’da yakalandı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (31 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.