Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 5 Eylül Sayısal Loto sonucu sorgula

5 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Temmuz ayından itibaren haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto'nun Çarşamba akşamı 1146. çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da yapılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmadı. 2. kez devir eden Sayısal Loto'da büyük ikramiye 2.5 milyon liraya yükseldi. Devir sınırı kaldırılan Sayısal Loto'nun Cumartesi akşamı yapılacak çekilişinde altı bilen olacak mı? Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde.
SAYISAL LOTO 1146. ÇEKİLİŞİNİN KAZANDIRAN SAYILARI: 6 - 7 - 9 - 14 - 26 - 35
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 513 bin 223 lira 43 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 146'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 84 kişi, 4 bin 821 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 595 kişi, 66 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 570 kişi, 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 1 milyon 568 bin 910 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 5 bin 527 lira 82 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 562 bin 334 lira 87 kuruş kamuya aktarılacak.
SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!
Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.
Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir.
Haftanın numaraları çekildikten sonra 1145. Sayısal Loto sonuçları da ortaya çıktı. Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto sonuçlarına göre altı bilen olmayınca 1 milyon 551 bin 626 lira 68 kuruş ikramiye devretti.
Sayısal Loto çekilişinde beş bilen 161 kişi 4 bin 59 lira 70'er kuruş, 4 bilen 7 bin 753 kişi 64 lira beşer kuruş, 3 bilen 138 bin 834 kişi 9 lira doksan beşer kuruş alacaklar.
SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1'den 49'a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3'den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.
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