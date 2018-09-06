Sayısal Loto sonuçları belli oldu! Milli Piyango 5 Eylül Sayısal Loto sonucu sorgula

5 Eylül Sayısal Loto çekilişi sonuçları belli oldu. Temmuz ayından itibaren haftada iki kez düzenlenen Sayısal Loto'nun Çarşamba akşamı 1146. çekilişi canlı yayında ve noter huzurunda yapıldı. Milli Piyango İdaresi tarafından Ankara'da yapılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmadı. 2. kez devir eden Sayısal Loto'da büyük ikramiye 2.5 milyon liraya yükseldi. Devir sınırı kaldırılan Sayısal Loto'nun Cumartesi akşamı yapılacak çekilişinde altı bilen olacak mı? Sayısal Loto çekilişi sonuçlarına dair tüm detaylar haberimizde.

5 EYLÜL SAYISAL LOTO SONUÇLARI

SAYISAL LOTO 1146. ÇEKİLİŞİNİN KAZANDIRAN SAYILARI: 6 - 7 - 9 - 14 - 26 - 35

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 513 bin 223 lira 43 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 146'ncı hafta çekilişinde 5 bilen 84 kişi, 4 bin 821 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 595 kişi, 66 lira 15'er kuruş, 3 bilen 85 bin 570 kişi, 10 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 568 bin 910 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 5 bin 527 lira 82 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 562 bin 334 lira 87 kuruş kamuya aktarılacak.