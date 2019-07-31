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SBÜ Rektörü Erdöl'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 17:18 | Son Güncelleme

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl: - "Kamu vicdanının ve devlet geleneğinin müşahhas bir duruşu olması beklenen Anayasa Mahkemesi'nin bu talihsiz kararı ile devletimizin teröre karşı vakur ve aziz duruşunun örselendiği ve hedef alındığı aşikardır"

İSTANBUL (AA) - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararı ile devletin teröre karşı vakur ve aziz duruşunun örselendiği ve hedef alındığının açık olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, AYM'nin, "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenin "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırıldıkları gerekçesiyle yaptıkları bireysel başvuruda "hak ihlali" kararı vermesine tepki gösterdi.

Karara ilişkin şaşkınlığını ve uğradığı sukutuhayali ifade etmekte zorlandığını vurgulayan Erdöl, şunları kaydetti:

"Kamu vicdanının ve devlet geleneğinin müşahhas bir duruşu olması beklenen Anayasa Mahkemesi'nin bu talihsiz kararı ile devletimizin teröre karşı vakur ve aziz duruşunun örselendiği ve hedef alındığı aşikardır. Bu 'hukuk sürçmesi' tamir ve tadil olmaz sorunlara, çıkmazlara ve açmazlara dönüşmeden behemehal düzeltilmelidir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademisyenleri ve mensupları olarak ilgili kararı geri dönülmesi icap eden bir durum olarak görüyor ve şehitlerimizin, gazilerimizin, güvenlik güçlerimizin ve onların yakınlarının şahsında tüm ülkemizin yüreğine su serpilmesini ivedilikle bekliyoruz."

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