Cilt altında yer alan kolajen liflerin mikro iğneler aracılığı ile sağlanan yüksek frekanslı elektrik uyarımı sayesinde derinin yenilenmesi sağlanır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, scarlet (mikroğineli radyofrekans) ile ameliyatsız yüz germe işlemi hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için anlattı.

Scarlet uygulaması ile ciltte gençleşme, yaşa bağlı elastikiyet kaybının giderilmesi, ameliyatsız yüz gerdirme, sivilce ve yara izini ortadan kaldırma mümkündür. Üstelik 16 yaşını geçmiş olan herkes için uygulanabilir.

Scarlet uygulaması için kullanılan altın iğneler ile cilde açılan kolonlara radyo frekans dalgası verilir. Bu nedenle işlemi yaparken herhangi bir şekilde acı, morarma ya da kanama meydana gelir.

İŞLEM NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Scarlet ile ameliyatsız yüz germede yaklaşık 0.5 ile 3.5mm boyundaki altın iğneler ile cildin dermiş tabakasına radyo frekans gönderilir. 25 tane mikro iğne aracılığı ile ısı verilmesi ile kontrollü bir hasar sağlanır. Bu hasar oluşumu sonucunda kolajen lifleri uyarılır ve cildin kendini iyileştirmesi sağlanır.