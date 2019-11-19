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Scarlet (mikroğineli radyofrekans) ile ameliyatsız yüz germe

Op. Dr. Burak Türkyılmaz Op. Dr. Burak Türkyılmaz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Scarlet uygulaması ameliyatsız yüz gençleştirme operasyonları arasında en son teknolojiye sahip bir işlemdir. Bu yöntemde özel tasarlanmış mikro iğneler kullanılır.

Scarlet (mikroğineli radyofrekans) ile ameliyatsız yüz germe

Cilt altında yer alan kolajen liflerin mikro iğneler aracılığı ile sağlanan yüksek frekanslı elektrik uyarımı sayesinde derinin yenilenmesi sağlanır. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, scarlet (mikroğineli radyofrekans) ile ameliyatsız yüz germe işlemi hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için anlattı.

Scarlet uygulaması ile ciltte gençleşme, yaşa bağlı elastikiyet kaybının giderilmesi, ameliyatsız yüz gerdirme, sivilce ve yara izini ortadan kaldırma mümkündür. Üstelik 16 yaşını geçmiş olan herkes için uygulanabilir.

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Scarlet uygulaması için kullanılan altın iğneler ile cilde açılan kolonlara radyo frekans dalgası verilir. Bu nedenle işlemi yaparken herhangi bir şekilde acı, morarma ya da kanama meydana gelir.

İŞLEM NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Scarlet ile ameliyatsız yüz germede yaklaşık 0.5 ile 3.5mm boyundaki altın iğneler ile cildin dermiş tabakasına radyo frekans gönderilir. 25 tane mikro iğne aracılığı ile ısı verilmesi ile kontrollü bir hasar sağlanır. Bu hasar oluşumu sonucunda kolajen lifleri uyarılır ve cildin kendini iyileştirmesi sağlanır.

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Kolajen üretiminin artması ile beraber ince kırışıklıklar ortadan kalkmakta ayrıca gözenekler ortadan kalkar. Uygulama sonrasında yüz ve çene bölgesinde belirginleşme sağlanır.

İşlem öncesinde uygulanan anestezik krem sayesinde işlem esnasında herhangi bir ağrı ya da acı meydana gelmez. Uygulama boyun, dekolte, çene bölgesi, yanaklar, göz çevresi ve alın bölgesine yapılır. Yaklaşık olarak bir seans 45 dakika sürer.

AMELİYATSIZ YÜZ GERME SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

SCARLET uygulaması sonrasında ciltte hafif bir kızarıklığın meydana gelmesi son derece normaldir ancak bu kızarıklıklar yaklaşık olarak birkaç saat içerisinde ortadan kaybolur.

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Uygulamada cilde ısı verildiği için ciltte kuruluk meydana gelebilir. Bu nedenle hastaların nemlendirici krem kullanmaları tavsiye edilir. SCARLET uygulamalarının bunların dışında herhangi bir yan etkisi bulunmaz.

Hastaların birkaç gün boyunca cilt soyucu etkiye sahip olan ürünleri kullanmamaları tavsiye edilir. SCARLET uygulaması cildin durumuna göre birkaç seans şeklinde gerçekleştirilir.

Bu seanslar 1 ay arayla 3 ya da 4 seans şeklinde yapılmaktadır. Her seans sonrası istenen sonuç daha da belirgin hale gelir ve ortalama kalıcılık süresi 1 yıldır.

Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drburakturkyilmaz.com
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mikroğineli radyofrekans Scarlet ameliyatsız yüz germe

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