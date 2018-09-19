SEAT Tarraco, Almanya’da üretim hattına girecek!

Normal şartlarda 4-14 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılması planlanan SEAT Tarraco, bugün yarın gözler önüne çıkabilir. İspanyol otomobil üreticisinin SUV segmentinde amiral gemiliği görevini üstlenecek olan SEAT Tarroca, markanın en büyük SUV modeli olacak. Yedi kişilik olan bu büyük SUV, mevcut Ateca’nın üstünde konumlanacak. Ayrıca yine SEAT gibi Volkswagen Group bünyesinde bulunan Skoda’nın Kodiaq modeline rakip olarak gelecek.

Barselona’da tasarlanan bu model İspanyol otomobil üreticisinin üst kuruluşu olan Volkswagen Group’un Wolfsburg‘daki fabrikasında üretilecek. Şirketin CEO’su Luca de Meo üretimin Almanya’da yapılacak olmasını “Volkswagen Group’un kalbinde, yani Wolfsburg’da bu yeni SUV’u üretmek SEAT ve Volkswagen arasındaki bağları güçlendirecek” şeklinde değerlendirdi.

Beş ve yedi koltuklu olarak iki farklı konfigürasyon ile üretilecek olan yeni SEAT Tarraco, Skoda Kodiaq ve VW Tiguan da olduğu gibi VW Group tarafından geliştirilen MQB A2 platformu üzerine inşa edilecek. Tarraco, bu platform tarafından desteklenen modellere benzer teknoloji çizgisiyle donatılacak. Yine benzer şekilde, içerisinde bir hibrid güç ünitesinin de bulunduğu benzinli ve dizel güç ünitelerini içeren bir motor yelpazesine sahip olacak.

Son olarak SEAT Tarraco, Avrupa için özel olarak tasarlanan bir SUV. İspanyol otomobil üreticisi son dönemde Avrupa dışındaki pazarlara açılmak yerine satışlarının % 80’inden fazlasını oluşturan Avrupa pazarına odaklanmayı ve buraya özel modeller geliştirmeyi tercih ediyor.

Google Windows Phone desteğini kesti!

