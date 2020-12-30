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Seboreik dermatit nedir ve nasıl tedavi edilir?

30.12.2020 16:08 | Son Güncelleme:
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Seboreik dermatit nedir ve nasıl tedavi edilir?

Seboreik dermatit deri üzerinde oluşan yağlı bir pullanma problemidir. Çoğu zaman yaşam kalitesini etkileyebilecek kadar çok kaşıntıya neden olan seboreik dermatit nedir, nasıl oluşur ve tedavi edilir diye merak ediyorsanız, tüm detaylar burada!

Genel itibariyle yüzde, saç derisinde ve vücudun herhangi bir bölümünde kaşıntı ile başlayan bir deri hastalığı olarak bilinen seboreik dermatit, son zamanlarda en yaygın görülen cilt problemlerinden biridir. Tüm vücutta olabileceği gibi bazen bölgesel olarak meydana gelebilir. Hayati bir riski olmasa da zaman kaybetmeden tedavisinin yapılması, bireyin yaşam kalitesi için önemlidir.

Seboreik Dermatit Nedir?

Seboreik Dermatit nedir sorusu, yaygınlaşmış bir hastalık olması nedeni ile merak edilir. İnsanın derisinin yağlı olmasından kaynaklanan bu hastalık, özellikle nemli havalarda kendini daha çok gösterir. Kepeklenme ve kabuklanma olarak da ortaya çıkar. Özellikle kulak arkasında ve kaşlardaki kabuklanmanın sebebi seboreik dermatit ile açıklanabilir.

Kuru ve sıcak yerlerde ise yine aynı etkileri gösterebilir. Göz kapaklarından, genital alana kadar pek çok farklı bölgede kendine yer bulabilen bu hastalık; özellikle yağlı bölgeleri sever. Yaygın bir deri hastalığı olan Seboreik Dermatit, kırmızı ve kaşıntılı bir şekilde kendini belli eder. Farklı nedenleri, farklı çözümleri de bulunmaktadır.
Bu hastalığın diğer bir ismi ise yağlı egzamadır. Egzama, halk arasında daha çok bilinen ve kullanılan bir tabirdir. Belirtileri egzama ile aynı olacak şekildedir. Belirli bir süre olan ve sonrasında geçen bir hastalık değildir. Rahatlatıcı bir tedavi mümkündür ancak bunun, aşırı uzun dönemli olmadığı da bilinmelidir.
Herhangi bir yaş sınırlaması olmadan, Seboreik Dermatit hastalığı her bireyde görülebilir. Kadınlar bu noktada, erkeklerden daha fazla hastalık ihtimali taşır. Vücudun farklı bölgelerinde kendine yer bulan hastalığın, belirtileri de birbirinden farklılık gösterebilir.

Seboreik Dermatit Belirtileri Nelerdir?

Seboreik Dermatit belirtileri farklı bölgelerde, aynı etkiler kendini gösterebilir. Yaş grubuna, kişiden kişiye ve cinsiyete göre de başka bir biçimde ortaya çıkması mümkündür. Genel olarak Seboreik Dermatit belirtileri, şu şekilde sıralanabilir;
· Yüzde, kulak bölgesinde, göğüs aralarında, kaşlarda kırmızı lekeler
· Vücudun yağlı bölgelerinde kabuklanmalar
· Aynı şekilde yağlı olan bölgelerde kaşıntılar
· Vücutta kepek gibi dökülmeler
· Sızılı deri kabuklanması

Bu türdeki belirtiler, Seboreik Dermatitin belirtileri arasında yer alır. Bu belirtileri gösteren bir hasta, muhakkak uzman bir hekime başvurmalı ve tedaviye başlamalıdır. Aksi takdirde hastalığın, tüm vücuda yayılması da mümkün olabilir.
Seboreik Dermatit bebekler için, kafalarında konak olarak kendini gösterir. Orta ve ilerleyen yaşlarda ise sayılan belirtiler şeklinde kendini gösterir.

Seboreik Dermatit Neden Olur?

Seboreik dermatit neden olur sorusunun tam bir cevabı bulunmamakla beraber, farklı görüşler mevcuttur. Genel olarak sayılan sebepler ise şu şekildedir;

· Değişen hava koşulları
· Stresli dönemler
· Yorgunluk
· Düzensiz uyku
· Alerjik besinler

Bu sebepler, hastalığın oluşum sebepleri arasında sayılır. Genel olarak deri hastalıklarını tetikleyen unsurlar da bu sayılanlardır. Özellikle stresin, vücuttaki etkilerinin bir hastalık şeklinde kendini göstermesi de oldukça mümkündür.

Seboreik Dermatit Tedavisi Nasıl Olur?

Seboreik Dermatit tedavi uzman bir hekim tarafından yapılmalıdır. Hastalığın ilerlemesinde, kişinin bağışıklığı çok önemlidir. Tedavi içerisinde, vücutta bulunan sebum miktarı kontrol altına alınır. Sebum miktarının kontrol altına alınması, hastalığın yönünü değiştirir. Hastalıktaki şikayetlerin başında gelen yanma ve dökülmeyi en aza indirmek için çeşitli tedaviler bulunmaktadır. Bu sürede verilen krem ve ilaçlar ile bu kaşıntı ve dökülmelerin önüne geçilebilir.
Hastalık ile savaşta vücudun direncini korumak ve bağışıklığı destekleyen besinler tüketmek oldukça önemlidir. Beslenme rahatsızlığın tüm bir vücuda yayılmasını engellemek açısından oldukça önemlidir.

Seboreik Dermatit Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Seboreik Dermatit beslenme oldukça dikkatli edilmesi gereken bir konudur. Çünkü bu hastalığı tetikleyen pek çok besin bulunmaktadır. Tüketilmesi halinde, hastalığa sahip olan kişilerin şikayetlerinde artışlar görülür. Buğday, deniz ürünleri, yumurta, çikolata, çilek, süt, domates, portakal, mandalina, limon gibi gıdalar hastalığı arttırmaktadır. Alerjik sonuçlara yol açabilecek olan bu besinlerin, özellikle bu hastalığa sahip olan kişiler tarafından tüketilmesi, hastalığın tüm vücuda yayılması sonucuna kadar gider.

Seboreik Dermatit hastalığında vücut bağışıklığının ve direncinin ne denli önemli olduğu bilinmelidir. Beslenme de bu bağışıklığı güçlendirme amaçlı olarak gerçekleşmelidir. Vücudu dirençli tutacak bir beslenme gerçekleşmesi, bol su tüketilmesi ve doktorun önerilerine harfiyen uyulması oldukça mühimdir.
Defne sabunu gibi doğal sabunlar kullanılarak ciltte, hastalığın etkileri azaltılabilir. Bununla beraber Hindistan cevizi yağı da oldukça faydalı olan yağlar arasındadır. Cildi hem besler hem de temizler.
Ancak bu doğal ürünler de sadece doğal oldukları için kullanılmamalıdır. Tüm ürünlerin kullanımı, uzman hekimin gözetiminde yapılmalıdır. Çünkü vücudun, bilinmeyen bir reaksiyonu olabilir. Bu konuda dikkatli olunması da bir hayli önemlidir. Su tüketiminin öneminden burada da bahsedilir. Genel olarak ortaya çıkan pek çok hastalığın tedavisinin önemli bir taşı olan su tüketimi, özellikle cilt hastalıklarında da ciddi miktarda kurtarıcı etkidedir.
İçeriği bilinmeyen kozmetik ürünleri kullanılmamalı, cilt temizliğine maksimum miktarda dikkat edilmelidir. Aksi halde oldukça büyük zararlar ortaya çıkar. Cilt, hassas ve temkinli davranılması gereken bir konudur. Hele de bu tarzda bir hastalıkta daha da özenli olunması gerekir. Gereken tüm uyarı ve saptamalar uzman hekim tarafından yapılmalıdır. Ciddi bir hastalık olan Seboreik Dermatit tedavisi geciktirilmemesi gereken bir rahatsızlıktır. Belirtileri gösteren bir hastanın, direkt olarak doktora gitmesi oldukça önemlidir.

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