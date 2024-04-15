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  4. Seçildikten sonra ilk icraatlarından biri oldu! CHP'li Kilis Belediye Başkanı Bilecen, kentteki Arapça tabela ve afişleri söktürmeye başladı

Seçildikten sonra ilk icraatlarından biri oldu! CHP'li Kilis Belediye Başkanı Bilecen, kentteki Arapça tabela ve afişleri söktürmeye başladı

15.04.2024 17:23
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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Kilis Belediye Başkanı seçilen Hakan Bilecen'in göreve geldikten sonra yaptığı ilk uygulamalardan biri kentte iş yerlerine asılan Arapça tabelaların kaldırılması oldu. Kilis Belediyesi zabıta ekipleri esnafları kontrol ederek Arapça afişlerin sökülmesini sağladı.

Seçildikten sonra ilk icraatlarından biri oldu! CHP'li Kilis Belediye Başkanı Bilecen, kentteki Arapça tabela ve afişleri söktürmeye başladı

Kilis Belediye Başkanı Avukat Hakan Bilecen'in talimatıyla zabıta ekipleri tarafından Arapça tabela ve afiş gibi iş yerlerine yönelik denetimler başlatıldı.

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TEK TEK SÖKÜLMEYE BAŞLANDI

Belediye başkanının vaatlerinden biri olan ve kent genelindeki Suriyeli esnafların işletme önlerine asılan Arapça tabelalar tek tek sökülmeye başlandı.

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Zabıta ekipleri, Arapça tabela bulunan işyerlerine tabela ve afişlerin kaldırılması için kent genelinde bulunan esnaflara 30 gün süre verilerek kaldırılması konusunda uyarılarda bulundu. (İHA)

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AW183010_04Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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