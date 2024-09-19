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  4. 16 vali birden değişti! İçlerin en çok o isim dikkat çekti... Deprem döneminin tepki çeken Valisi Rahmi Doğan'a ödül gibi atama

16 vali birden değişti! İçlerin en çok o isim dikkat çekti... Deprem döneminin tepki çeken Valisi Rahmi Doğan'a ödül gibi atama

19.09.2024 00:16
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Resmi Gazete'de gece yarısı yayımlanan karara göre 16 ilin valisi değişti. Listede en dikkat çeken isim Sakarya'ya atanan Rahmi Doğan oldu. Doğan, 6 Şubat depremlerinde Hatay Valisiyken depremin 37. gününde AK Parti'den milletvekili olmak için görevinden istifa etmişti. Karar kamuoyunda tepki çekince AK Parti Doğan'ı aday göstermemişti. 1,5 yılın ardından Doğan yeniden vali olarak döndü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmzasıyla yayımlanan kararda, 12 Vali- Mülkiye Başmüfettişi atanırken 16 ilin valisi değişti.

Vali- Mülkiye Başmüfettişi ve valileri isim listesi şu şekilde;

VALİLİKLERE YAPILAN ATAMALAR

Konya Valisi Vahdettin Özkan; Manisa Valiliğine, Kırıkareli Valisi Birol Ekinci, Şırnak Valiliğine, Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine, Isparta Valisi Aydın Baruş, Gümüşhane Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı İbrahim Akın, Konya Valiliğine, Göç İdaresi Başkan Yardımcısı Önder Bakan, Amasya Valiliğine, Mülkiye Başmüfettişi Ali Çalgan, Çorum Valiliğine, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı Tülay Baydar Bilgihan, Burdur Valiliğine, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman Valiliğine, Vali- Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Erin, Isparta Valiliğine, Vali- Mülkiye Başmüfettişi Rahmi Doğan, Sakarya Valiliğine, Bursa- Gemlik Kaymakamı Uğur Turan, Kırklareli Valiliğine, İstanbul- Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Bitlis Valiliğine, Hatay- İskenderun Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, Kırşehir Valiliğine, İstanbul- Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Bolu Valiliğine, Ankara- Etimesgut Kaymakamı Naci Aktaş, Uşak Valiliğine atandı.

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12 VALİ- MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ ATANDI

Ayrıca karara göre 12 Vali- Mülkiye Başmüfettişi ataması gerçekleşti. Atanan Vali- Mülkiye Başmüfettişi isim listesi şu şekilde; Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Burdur Valisi Türker Öksüz, Karaman Valisi Hüseyin Engin Saribrahim, Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Manisa Valisi Enver Ünlü, Şırnak Valisi Cevdet Atay Vali- Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

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EN DİKKAT ÇEKEN İSİM RAHMİ DOĞAN

Kahramanmaraşlı merkezli deprem felaketinde en çok yıkımın yaşandığı il Hatay olmuştu. Depremden bir ay sonra ise Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmişti.

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Valiliğin resmi sosyal medya hesabından adaylık başvurusu yapacağını duyurarak istifa eden Doğan'ın bu kararı, kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Doğan, sosyal medyada uzun bir süre gündem olmuştu.

RAHMMM

Doğan'ın kamuoyunda tepki çekmesi üzerine AK Parti, Rahmi Doğan'ı milletvekili adayı göstermemişti. Rahmi Doğan 1,5 yılın ardından tekrar vali olarak atandı.

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Vali
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