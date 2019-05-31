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"Seçileceğim ve bütün belediye başkanları benimle çalışmaktan zevk alacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 18:46 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: - "Ben, zaten İBB Başkanı seçildim, yine seçileceğim. 39 belediye başkanıyla çalışacağım. Güngören'de bir kardeşimiz belediye başkanı seçilmiş. Bahçelievler'de bir belediye başkanı seçilmiş, o da bizim kardeşimiz. Bakırköy Belediye Başkanımız CHP'den seçilmiş. 3 başkanına da eşit bakan siyasi ahlakı bu millet tercih edecek" - "Benim 16 milyon insanım var, ben onlara güveniyorum. Onlarla yöneteceğim İstanbul'u. Fark burada. Tüm demokrasi ahlakımla diyorum ki 'Seçileceğim ve bütün belediye başkanları benimle çalışmaktan zevk alacak.' Kaçabilirler, talimat alabilirler… Kaçtıklarında da kovalayacağım. Milletimize hizmet edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, "Ben, zaten İBB Başkanı seçildim, yine seçileceğim. 39 belediye başkanıyla çalışacağım. Güngören'de bir kardeşimiz belediye başkanı seçilmiş. Bahçelievler'de bir belediye başkanı seçilmiş, o da bizim kardeşimiz. Bakırköy Belediye Başkanımız CHP'den seçilmiş. 3 başkanına da eşit bakan siyasi ahlakı bu millet tercih edecek." dedi.

Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İmamoğlu seçim çalışmalarına bugün Bahçelievler Zafer Mahallesi'ndeki semt pazarında başladı.

Pazarda, üzerinde "Her şey çok güzel olacak" ve "İmamoğlu varsa umut var" yazılı bez torbalar dağıtıldı. Vatandaşlar ve pazarcı esnafı, İmamoğlu'yla fotoğraf çektirdi.

Rizeli olduğunu söyleyen yaşlı kadından kendisi için dua etmesini isteyen İmamoğlu'na yaşlı kadının yanıtı ise "Hem de nasıl dua ediyorum."oldu.

İmamoğlu, cuma namazını Yenibosna Merkez Camisi'nde kıldı. İmamoğlu'nun camiden ayrılışı sırasında "Kahrolsun PKK" diye bağıran bir kişi gözaltına alındı. Cami önünde İmamoğlu'nu bekleyen vatandaşlar, "Ekrem Başkan" tezahüratıyla İmamoğlu'na destek verirken, bu kişiyi yuhaladı.

Daha sonra Merter'de kanaat önderleriyle buluşan İmamoğlu, ülkenin en önemli konusunun ekonomi olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Ne yazık ki ülkemizdeki ekonomik daralma devam ediyor. Ülkemize doğrudan yatırım yapan dış sermaye miktarı gittikçe azalıyor. İşsizlik rakamları o kadar ürkütücü ki... Resmi rakamlarda son 8 ayda 1,5 milyon insan işsizliğini kuruma tevdi etti. 'Ben işsizim.' dedi. 5 milyonu aşan işsiz sayımız var. Gayri resmi rakamlarla 8 milyon civarında olduğu tahmin ediliyor. Bu kadar derin sorunlarla boğuşan bir ülkenin odaklanması gereken çok önemli hususlarından birisi. Ama ne yazık ki seçim gündemiyle esas sorun toplum uzağında tutulmaya çalışılıyor. Bu ülkeyi yönetenlerde esas sorunlardan uzak bir tavırla süreci yönetmeye çalışıyor. Esas sorunların farkında değiller. Çok üzücü. Neyle uğraşıyoruz? Seçimle uğraşıyoruz.''

İmamoğlu, semt pazarında insanların "Alamıyoruz.", "İşsizim, cebimde param yok", "Emekliyim, poşetim dolmuyor." dediğini aktararak, "Ben özellikle vatandaşı hissedeceğim noktalarda oluyorum ki yönetici sorumluluğumu yerine getirebileyim. Bir daralma, küçülme açıklandı. Mevcut durumu korumak için bile neredeyse yüzde 4,5-5 büyüme gerçekleştirmemiz gerekiyordu. Bu küçülmenin anlamı şu; Önümüzdeki aylarda daha büyük sorunlar yaşamaya namzet bir ortamdayız." dedi.

- "Korkudan, endişeden bizimle çalışamayan 10 binlerce belediye çalışanı var"

Türkiye için çalışmanın esas olduğunu belirten İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Parti temelli düşünmek kadar vatana ihanet olmaz. Parti araç. Temel doğru partileri araç olduğunu unutmadan vatanına milletine hizmet etme anlayışıdır. Ne diyor? 'Kazandığımız 25 belediye ve İBB'de kazanarak, ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Nokta. Sayın Cumhurbaşkanı.' Bunu niye söylüyorum? Ne demek ya? Ben diyorum ki 'Ben, zaten İBB Başkanı seçildim, yine seçileceğim. 39 belediye başkanıyla çalışacağım. Hepsi benim.' Bakın Güngören'deyiz. Güngören'de bir kardeşimiz belediye başkanı seçilmiş. Bahçelievler'de bir belediye başkanı seçilmiş, o da bizim kardeşimiz. Bakırköy Belediye Başkanımız burada. O da CHP'den seçilmiş. 3 başkanına da eşit bakan siyasi ahlakı bu millet tercih edecek. Bu çok önemli bir şey. Rakibimiz de 'Kadro yok bu ülkede. Tek kadro var, o da bizim kadromuz' diyor. Başka siyasi kadro yok. 'Millet bize mecbur' anlayışındalar. O kadar yalnızlaşıp, toplumdan o kadar uzaklaşmışlar ki dünyada bir tek onlar var zannediyorlar. Onlardan ve hatta benden de daha üstün milyonlarca insan var bu ülkede, bu şehirde. Kendi insanına 'Kadro yok' diyen bir anlayış olabilir mi? Ben ne diyorum? Benim 16 milyon insanım var, ben onlara güveniyorum. Onlarla yöneteceğim İstanbul'u. Fark burada. Tüm demokrasi ahlakımla diyorum ki 'Seçileceğim ve bütün belediye başkanları benimle çalışmaktan zevk alacak.' Kaçabilirler, talimat alabilirler… Kaçtıklarında da kovalayacağım. Milletimize hizmet edeceğiz."

Ekrem İmamoğlu, demokrasiyi kurtarmak ve tekrar yoluna koymak adına 23 Haziran'a hazırlık yapacaklarını ifade ederek, "18 günde daha işe başlayamadık. Yol arkadaşlarımız var binadan içeri sokamadık daha. Bir sürü arkadaşımız var bize eşlik edecek. Korkudan, endişeden bizimle çalışamayan 10 binlerce belediye çalışanı var. Oradaki kardeşlerimizden de faydalanamadık. Bir arkadaşımıza çiçek gelmiş belediyeye. O çiçeği alan görevli, mesaj atmış. 'Çiçek geldi, size gönderelim mi?' demiş. O da 'Gerek yok' deyince görevli, 'O zaman ben bunu anneme götüreyim. Nasıl olsa 24'ünde bir daha geleceksiniz' demiş. Biz, o kardeşlerimizin kalbini kazandık ama daha yola çıkamadık. Mesele Ahmet, Mehmet meselesi değil. A Partisi B Partisi meselesi değil. Memleket meselesi, demokrasi meselesi, İstanbul meselesidir." diye konuştu.

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CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu Semt Pazarı

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