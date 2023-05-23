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Seçim 2. tur ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur takvimi

23.05.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 2. turun ne zaman yapılacağı ve saat kaçta başlayacağı merak konusu olurken birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs seçimlerinde oyların yüzde 49,52'sini, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,88'ini aldı. Peki, seçim 2. tur ne zaman yapılacak, saat kaçta? İşte, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur takvimi...

Seçim 2. tur ne zaman yapılacak, saat kaçta? 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tur takvimi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda oy kullanmaya gidecek olan vatandaşlar arama motorlarında "Seçim 2. tur ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Bilindiği üzere, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde, adaylardan birinin yeterli salt çoğunluğa ulaşılamaması nedeniyle 2. tura gidilecek. Türkiye tekrar sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu 28 Mayıs'ta yapılacak. İşte, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu ile ilgili detaylar...

SEÇİM 2. TUR NE ZAMAN YAPILACAK?

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı için, ikinci tur 28 Mayıs 2023 pazar günü yapılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İKİNCİ TUR TAKVİMİ 2023

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turana dair seçim takvimi şu şekilde işleyecek:

"15 Mayıs: İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde aday ikamesi için belirlenen süre saat 17.00'de sona erecek. Geçici sonuçların ilanının gecikmesi halinde aday ikamesine ilişkin seçim takvimi buna göre teselsül ettirilecek. Propaganda dönemi başlayacak. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de sona erecek ve ilçe seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna yapılacak itiraz süresi saat 17.00'de son bulacak ve yapılan itirazlar il seçim kurullarınca en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ye yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek. İlçe seçim kurullarınca, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişikliklerinin SEÇSİS'e işlenmesine başlanacak. Yurt dışı ilçe seçim kurulunca, varsa saklama ve ulaştırma kurulu, sandık kurulu ve diğer görevlilerin değişiklikleri yapılacak.

18 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak.

19 Mayıs: YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

20 Mayıs: Gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi başlayacak.

24 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak.

27 Mayıs: Seçim propaganda dönemi saat 18.00'de sona erecek.

28 Mayıs: Oy verme günü.

29 Mayıs: Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılacak itiraz süresi 17.00'de sona erecek ve yapılan itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak.

30 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararları ile birleştirme tutanaklarına karşı, il seçim kurullarına yapılacak itiraz süreci saat 17.00'de sona erecek ve en geç saat 23.59'a kadar karara bağlanacak.

31 Mayıs: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı, YSK'ye yapılacak itiraz süresi sona erecek.

1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak. YSK tarafından kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek."

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI

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