SEÇİM 2023 KULLANILAN OY SAYISI: 14 Mayıs seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Genel Seçimlerde yurtdışı oy sayısı kaç?

Toplam kullanılan oy sayısı 2023 Genel Seçimleri için oy verme işleminin sona ermesiyle merak edildi. 17:00'da sonlanan oy kullanma işleminin ardından YSK 18.30 itibariyle seçim yasaklarının kalktığını açıkladı. Yurtdışı oy sayısı ve ilk kez oy kullananların oranı da merak edilen konular arasında yerini aldı. Yurtdışı oy kullanım süresi daha önce dolmuştu. İşte toplam kullanılan oy sayısı ve yurtdışı oy oranları ile ilgili detaylar...

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI KAÇ?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin seçim öncesi yaptığı açıklamada; "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" ifadelerini kullanmıştı.

Seçimde toplam oy sayısı henüz belli olmadı. Seçim sonuçlarının netleşmesi sonrasında toplam kullanılan oy sayısı da belli olmuş olacak.

YURTDIŞI OY SAYISI NE KADAR?

Yurt dışında daha önce başlayan oy kullanma işlemleri de sona erdi. Yurt dışında gerçekleştirilen ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar Merkezi'nde koruma altına alınan, yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların sayımına başlandı.

Yurtiçi ve yurtdışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. 18 yaşını dolduran 4 milyon 904 bin 672 seçmen bugün ilk kez oy kullandı.

SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALMASI HALİNDE SEÇMEN SAYISI KAÇ OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 yeni seçmen daha eklenecek.

Seçimin ikinci tura kalması halinde oy kullanacak toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941'den 64 milyon 116 bin 376'ya yükselecek.

