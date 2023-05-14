HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SEÇİM 2023 KULLANILAN OY SAYISI: 14 Mayıs seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Genel Seçimlerde yurtdışı oy sayısı kaç?

SEÇİM 2023 KULLANILAN OY SAYISI: 14 Mayıs seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Genel Seçimlerde yurtdışı oy sayısı kaç?

14.05.2023 23:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye genelinde 14 Mayıs 2023 Pazar günü(bugün) sandık başına gidildi. Saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erdi ve gözler seçim sonuçlarının yanında toplam kullanılan oy sayısı ile yurtdışı oy sayısına çevrildi. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde özellikler ilk kez oy kullanacak seçmenin yüzdelik sayısı merak ediliyor. Peki, 14 Mayıs seçimlerinde kaç kişi oy kullandı, toplam kullanılan oy sayısı ne? Genel Seçimlerde yurtdışı oy sayısı kaç? Ayrıntılar haberimizde

SEÇİM 2023 KULLANILAN OY SAYISI: 14 Mayıs seçimlerinde kaç kişi oy kullandı? Genel Seçimlerde yurtdışı oy sayısı kaç?

Toplam kullanılan oy sayısı 2023 Genel Seçimleri için oy verme işleminin sona ermesiyle merak edildi. 17:00'da sonlanan oy kullanma işleminin ardından YSK 18.30 itibariyle seçim yasaklarının kalktığını açıkladı. Yurtdışı oy sayısı ve ilk kez oy kullananların oranı da merak edilen konular arasında yerini aldı. Yurtdışı oy kullanım süresi daha önce dolmuştu. İşte toplam kullanılan oy sayısı ve yurtdışı oy oranları ile ilgili detaylar...

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI KAÇ?

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin seçim öncesi yaptığı açıklamada; "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" ifadelerini kullanmıştı.

indir

Seçimde toplam oy sayısı henüz belli olmadı. Seçim sonuçlarının netleşmesi sonrasında toplam kullanılan oy sayısı da belli olmuş olacak.

YURTDIŞI OY SAYISI NE KADAR?

Yurt dışında daha önce başlayan oy kullanma işlemleri de sona erdi. Yurt dışında gerçekleştirilen ve Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Fuar Merkezi'nde koruma altına alınan, yurt dışı temsilciliklerinde kullanılan oyların sayımına başlandı.

secim-2045045

Yurtiçi ve yurtdışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. 18 yaşını dolduran 4 milyon 904 bin 672 seçmen bugün ilk kez oy kullandı.

SEÇİMİN İKİNCİ TURA KALMASI HALİNDE SEÇMEN SAYISI KAÇ OLACAK?

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 yeni seçmen daha eklenecek.

secim-stok-aa-2036323

Seçimin ikinci tura kalması halinde oy kullanacak toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941'den 64 milyon 116 bin 376'ya yükselecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YSK Başkanı açıkladı! 'Geçici sonuçlar...'YSK Başkanı açıkladı! 'Geçici sonuçlar...'
Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlarErdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar
Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!Sinan Oğan'dan dikkat çeken paylaşım geldi!
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

En Çok Okunan Haberler

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

İl il, ilçe ilçe hangi ittifak ve parti önde?

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Oy oranları, seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

SEÇİM SONUÇLARI CANLI İZLE 2023: Oy oranları, seçim sonuçlarına göre hangi parti önde? 14 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları anbean Mynet.com’da

Seçim sonrası nefesler tutuldu! İşte İstanbul'da son durum

Seçim sonrası nefesler tutuldu! İşte İstanbul'da son durum

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu önde? İşte sonuçlar

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Üstsüz fotoğrafını paylaştı! Yatak pozuna yorum yağdı

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

Verileri açıklayıp oy oranlarını paylaştı!

İlginizi Çekebilir

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Köpek balığı saldırısına uğradı! Dakikalarca mücadele etti

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Henüz 11 yaşında ama o bir dahi! Einstein’dan daha zeki...

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Mutfakların vazgeçilmezi en sevilen airfryerlarda Anneler Günü'ne özel indirim

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Çevresindekilere aldırmadan dini bölgede tuvaletini yaptı

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Kalça dövmesini göstermek için tanga iç çamaşırıyla poz verdi

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Anneler Günü Fırsatları kapsamında onlarca kategorideki binlerce üründe indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.