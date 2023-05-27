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SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023: Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seçim görevi ücreti ne kadar, kaç TL? İlk tur ve 2. tur ödemeleri farklı mı?

27.05.2023 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim görevlisi ücretleri konusunda bilgi edinmek isteyenler "2023 Seçim görevi ücreti ne kadar, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. 14 Mayıs seçiminde görev alanların ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için yayımlanan bilgilere göre; 81 il ve 937 ilçede okullara sandık kurulacak. Peki, Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2023: Cumhurbaşkanlığı 2. tur Seçim görevi ücreti ne kadar, kaç TL? İlk tur ve 2. tur ödemeleri farklı mı?

Seçim görevlisi ücretleri 2023 2.tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayım devam ederken vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde adayların 50 + 1 oy barajını geçememesi sebebiyle 28 Mayıs 2023 Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. " Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL?" gibi sorular arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, 2023 sandık görevlisi ücretleri ile ilgili detaylar...

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SEÇİM GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlileri, 14 Mayıs Pazar günü seçimlerde görev aldı. Sandık görevli ücretleri ise şu an için hesaplara yatırılmadı.

YSK'dan asıl, 6 yedek ve 1 sandık başkanından oluşan seçim kurulu ödemelerinin yapılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turu 28 Mayıs’ta yapılacak. Sandık görevlisi ücretlerinin de 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2. turun ardından ödenmesi bekleniyor.

SEÇİM GÖREVİ ÜCRETLERİ NEREYE YATACAK?

Sandık görevli ücretleri öncedeki seçimlerde elden verilmemişti. Bu yılda seçimlerde yapanların bankalardan kimlik ibrazıyla ücretlerini alması bekleniyor.

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