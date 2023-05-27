Seçim günü dükkanlar açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim günü dükkanlar, kafe, restoran, AVM, market, iş yerleri

Seçim günü dükkanların açık olup olmauacağı merak konusu olurken birçok kişi kafe, restoran, AVM, market ve iş yerleri için arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Adayların ilk turda yüzde 50 + 1 oy barajını geçememesi sebebiyle 28 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olab cumhurbaşkanlığı seçimleri 2. turunda seçmenler Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ya da Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için oy kullanacak. Şimdi birçok kişi "28 Mayıs seçim günü dükkanlar açık mı, kapalı mı? " sorusuna yanıt arıyor. İşte seçim günü dükkanlar, kafe, restoran, AVM, market ve iş yerleri ile ilgili detaylar...

SEÇİM GÜNÜ DÜKKANLAR AÇIK MI?

Seçim günü dükkanlar ile ilgili detaylar merak konusu olurken belli başlı yasaklar listesi YSK tarafından açıklandı:

Seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkol satışı yasak olacak. Yapılan açıklamaya göre; Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar hariç kimse, yerleşim yerlerinde silah taşıyamayacak. Öte yandan 28 Mayıs 2023 Pazar günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Bunun dışında Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabileceği aktarıldı. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek. Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.

OY KULLANMA SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Oy kullanma işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak.

Seçmenler saat 17.00'ye kadar sandığa gidip oy kullanabilecekler.

Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

OYLARIN GEÇERSİZ OLDUĞU HALLER

Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması halinde kullanılan oy geçersiz sayılacak.

Öte yandan, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi ya da işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması durumunda da oy geçersiz sayılacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Mynet.com'da olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI 2. TUR SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI



